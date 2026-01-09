Мовить про те, що оператор керує "Шахедом". Авіаційний експерт Костянтин Криволап зауважив 24 Каналу, що Україні потрібно протидіяти цим викликам.

"Те, що на основі дрона все одно буде "Шахед", який поки що літає по координатах – це зрозуміло. Але все більшою буде кількість "Шахедів", які будуть керуватися як FPV-дрони. Тобто вони будуть бачити, куди вони б'ють. Це для нас дуже погано", – пояснив він.

Як ворог модернізує засоби ураження?

Костянтин Криволап підкреслив, що росіяни останнім часом активно покращують характеристики "Шахедів". Зокрема, підрозділ "Рубікон" отримує дуже великі ресурси. Загалом у напрямку дешевої зброї, великої кількості і модернізації окупанти будуть розвиватися далі. Україні потрібно дуже серйозно до цього ставитися.

Крайні атаки дрони літали дуже низько, на висоті 50 – 70 метрів. Навіть маючи досить гарні перехоплювачі, які у нас з'явилися, ми не зовсім ефективно могли збивати ці "Шахеди". Якби у нас була піднята легкомоторна авіація, вона бачила б це, прив'язні аеростати бачили б це,

– зазначив авіаексперт.

Зараз росіяни починають використовувати легкомоторну авіацію для українських БпЛА. Загарбники скуповують старі літаки, перероблюють їх та роблять з них такі, які здатні збивати наші безпілотники.

Що відомо про атаку Росії проти України 9 січня?