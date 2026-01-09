Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Що запускали росіяни по Україні?

За даними військових, загалом виявлено 278 повітряних ворожих цілей. Серед них 36 ракет та 242 БпЛА різних типів. Сили ППО знешкодили 244 цілі.

Повітряні сили додали вражаючі цифри нічної атаки: