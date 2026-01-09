Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Смотрите также Цель двигалась со скоростью 13 тысяч километров в час, – ЧВК "Запад" об ударе по Львову
Что запускали россияне по Украине?
Россия со вчерашнего дня 8 января в очередной раз атаковала Украину сотнями воздушных целей. В частности, военные зафиксировали запуск баллистической ракеты средней дальности из Капустиного Яра.
