01:37, 9 января

01:36, 9 января

Зафиксировано падение воздушной цели во дворе жилого дома в Днепровском районе. Предварительно – без повреждений. На еще одной локации в районе повреждения крыша 3-этажного дома.

01:35, 9 января

Также в Деснянском районе есть повреждения 5-этажного жилого дома.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

01:34, 9 января

Зафиксирован вызов медиков в Шевченковский район и в еще один жилой дом в Деснянском районе.

В другом доме в Деснянском районе, где было попадание в нижние этажи, пожар в нескольких квартирах.

01:33, 9 января

В Днепровском районе части БпЛА повредили многоэтажку, произошло возгорание в одной из квартир.

Впоследствии поступила информация об одном пострадавшем человеке. Детали уточняются.

01:33, 9 января

В Печерском районе, где упали обломки БпЛА на 9-этажный жилой дом, произошло частичное разрушение фасада дома. Возгораний нет. Пострадавших пока не обнаружили. Спасатели продолжают работать.

01:33, 9 января

В Деснянском районе попадание БпЛА в крышу жилого дома на уровне 18 этажа. Все службы направляются на место.

Впоследствии стало известно, что в Деснянском районе по другому адресу в результате атаки поврежден жилой дом на уровне первых двух этажей.

01:26, 9 января

В 00:10 Владимир Кличко сообщил о последствиях российской атаки. Обломки российского дрона в Днепровском районе вызвали возгорание в нежилом здании.

В Печерском районе возгорание в жилом доме. Также по другому адресу на Печерске горят машины во дворе жилого дома. Экстренные службы направляются на места.

01:23, 9 января

Уже в 23:41 СМИ сообщили о взрывах в столице.

01:22, 9 января

8 января в 22:44 в Киеве объявили воздушную тревогу.