01:37, 9 января 01:36, 9 января Зафиксировано падение воздушной цели во дворе жилого дома в Днепровском районе. Предварительно – без повреждений. На еще одной локации в районе повреждения крыша 3-этажного дома. 01:35, 9 января Также в Деснянском районе есть повреждения 5-этажного жилого дома. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. 01:34, 9 января Зафиксирован вызов медиков в Шевченковский район и в еще один жилой дом в Деснянском районе. В другом доме в Деснянском районе, где было попадание в нижние этажи, пожар в нескольких квартирах. 01:33, 9 января В Днепровском районе части БпЛА повредили многоэтажку, произошло возгорание в одной из квартир. Впоследствии поступила информация об одном пострадавшем человеке. Детали уточняются. 01:33, 9 января В Печерском районе, где упали обломки БпЛА на 9-этажный жилой дом, произошло частичное разрушение фасада дома. Возгораний нет. Пострадавших пока не обнаружили. Спасатели продолжают работать. 01:33, 9 января В Деснянском районе попадание БпЛА в крышу жилого дома на уровне 18 этажа. Все службы направляются на место. Впоследствии стало известно, что в Деснянском районе по другому адресу в результате атаки поврежден жилой дом на уровне первых двух этажей. 01:26, 9 января В 00:10 Владимир Кличко сообщил о последствиях российской атаки. Обломки российского дрона в Днепровском районе вызвали возгорание в нежилом здании. В Печерском районе возгорание в жилом доме. Также по другому адресу на Печерске горят машины во дворе жилого дома. Экстренные службы направляются на места. 01:23, 9 января Уже в 23:41 СМИ сообщили о взрывах в столице. 01:22, 9 января 8 января в 22:44 в Киеве объявили воздушную тревогу.