Про наслідки атаки та загрозу обстрілів повідомляє 24 Канал.
Зафіксовано падіння повітряної цілі у дворі житлового будинку в Дніпровському районі. Попередньо – без пошкоджень. На ще одній локації в районі пошкодження дах 3-поверхового будинку. Також у Деснянському районі є пошкодження 5-поверхового житлового будинку. За попередньою інформацією, обійшлось без потерпілих. Зафіксовано виклик медиків у Шевченківський район та в ще один житловий будинок у Деснянському районі. В іншому будинку в Деснянському районі, де було влучання в нижні поверхи, пожежа в кількох квартирах. У Дніпровському районі частини БпЛА пошкодили багатоповерхівку, сталось займання в одній з квартир. Згодом надійшла інформація про одну потерпілу особу. Деталі уточнюються. У Печерському районі, де впали уламки БпЛА на 9-поверховий житловий будинок, сталося часткове руйнування фасаду будинку. Загорянь немає. Потерпілих наразі не виявили. Рятувальники продовжують працювати. У Деснянському районі влучання БпЛА в дах житлового будинку на рівні 18 поверху. Всі служби прямують на місце. Згодом стало відомо, що у Деснянському районі за іншою адресою внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок на рівні перших двох поверхів. О 00:10 Володимир Кличко повідомив про наслідки російської атаки. Уламки російського дрона у Дніпровському районі спричинили загоряння в нежитловій будівлі. У Печерському районі загоряння в житловому будинку. Також за іншою адресою на Печерську палають автівки у дворі житлового будинку. Екстрені служби прямують на місця. Вже о 23:41 ЗМІ повідомили про вибухи у столиці. 8 січня о 22:44 у Києві оголосили повітряну тривогу.
Зафіксовано падіння повітряної цілі у дворі житлового будинку в Дніпровському районі. Попередньо – без пошкоджень. На ще одній локації в районі пошкодження дах 3-поверхового будинку.
Також у Деснянському районі є пошкодження 5-поверхового житлового будинку.
За попередньою інформацією, обійшлось без потерпілих.
Зафіксовано виклик медиків у Шевченківський район та в ще один житловий будинок у Деснянському районі.
В іншому будинку в Деснянському районі, де було влучання в нижні поверхи, пожежа в кількох квартирах.
У Дніпровському районі частини БпЛА пошкодили багатоповерхівку, сталось займання в одній з квартир.
Згодом надійшла інформація про одну потерпілу особу. Деталі уточнюються.
У Печерському районі, де впали уламки БпЛА на 9-поверховий житловий будинок, сталося часткове руйнування фасаду будинку. Загорянь немає. Потерпілих наразі не виявили. Рятувальники продовжують працювати.
У Деснянському районі влучання БпЛА в дах житлового будинку на рівні 18 поверху. Всі служби прямують на місце.
Згодом стало відомо, що у Деснянському районі за іншою адресою внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок на рівні перших двох поверхів.
О 00:10 Володимир Кличко повідомив про наслідки російської атаки. Уламки російського дрона у Дніпровському районі спричинили загоряння в нежитловій будівлі.
У Печерському районі загоряння в житловому будинку. Також за іншою адресою на Печерську палають автівки у дворі житлового будинку. Екстрені служби прямують на місця.
Вже о 23:41 ЗМІ повідомили про вибухи у столиці.
8 січня о 22:44 у Києві оголосили повітряну тривогу.