Про наслідки атаки та загрозу обстрілів повідомляє 24 Канал.

01:37, 9 січня

01:36, 9 січня

Зафіксовано падіння повітряної цілі у дворі житлового будинку в Дніпровському районі. Попередньо – без пошкоджень. На ще одній локації в районі пошкодження дах 3-поверхового будинку.

01:35, 9 січня

Також у Деснянському районі є пошкодження 5-поверхового житлового будинку.

За попередньою інформацією, обійшлось без потерпілих.

01:34, 9 січня

Зафіксовано виклик медиків у Шевченківський район та в ще один житловий будинок у Деснянському районі.

В іншому будинку в Деснянському районі, де було влучання в нижні поверхи, пожежа в кількох квартирах.

01:33, 9 січня

У Дніпровському районі частини БпЛА пошкодили багатоповерхівку, сталось займання в одній з квартир.

Згодом надійшла інформація про одну потерпілу особу. Деталі уточнюються.

01:33, 9 січня

У Печерському районі, де впали уламки БпЛА на 9-поверховий житловий будинок, сталося часткове руйнування фасаду будинку. Загорянь немає. Потерпілих наразі не виявили. Рятувальники продовжують працювати.

01:33, 9 січня

У Деснянському районі влучання БпЛА в дах житлового будинку на рівні 18 поверху. Всі служби прямують на місце.

Згодом стало відомо, що у Деснянському районі за іншою адресою внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок на рівні перших двох поверхів.

01:26, 9 січня

О 00:10 Володимир Кличко повідомив про наслідки російської атаки. Уламки російського дрона у Дніпровському районі спричинили загоряння в нежитловій будівлі.

У Печерському районі загоряння в житловому будинку. Також за іншою адресою на Печерську палають автівки у дворі житлового будинку. Екстрені служби прямують на місця.

01:23, 9 січня

Вже о 23:41 ЗМІ повідомили про вибухи у столиці.

01:22, 9 січня

8 січня о 22:44 у Києві оголосили повітряну тривогу.