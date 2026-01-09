Цей удар кваліфікували як воєнний злочин. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ.

Дивіться також "Орешника" не існує: експерти пояснили, чому Путін атакував Львівщину порожніми ракетами

Що кажуть в СБУ про атаку "Орешника"?

У СБУ підтвердили, що попередньо виявлені комплектуючі належать до ракетного комплексу "Орешник".

Росіяни здійснили пуск цієї ракети середнього радіусу дії класу "земля – земля" з російського полігону "Капустин Яр".

Серед знайдених наразі деталей:

блок стабілізації і наведення ("мізки" ракети),

запчастини з двигунної установки,

фрагменти механізму орієнтації,

сопла з платформи блоку розведення тощо.

Уламки як речові докази готують передати на поглиблені експертизи.

Атакувавши цивільні об'єкти нашої держави поблизу кордону з Євросоюзом, Кремль намагався знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов,

– зазначили у СБУ, додавши, що встановлюють всі обставини, а також організаторів та виконавців злочину, що притягнути їх до відповідальності.