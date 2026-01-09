Повітряні сили ЗСУ підтвердили, що ворог атакував Львівщину саме "Орешником". Причини та наслідки такого удару ексклюзивно для 24 Каналу розібрали експерти.

Чи існує взагалі "Орешник"?

Авіаексперт Анатолій Храпчинський підкреслив, що з огляду на відео зі Львова, відео заходу суббоєприпасів відрізняється від того, як було в Дніпрі. Тож, швидше за все, це ніякий не "Орешник". Це звичайна обрізана міжконтинентальна балістична ракета "Ярс" або "Сатана". Тобто, росіяни використали старі радянські запаси для того, щоб атакувати Україну.

"Треба зрозуміти важливий елемент. У цієї ракети не може бути корисного навантаження ніякого, крім ядерної зброї. Тобто, те, що вони використали, це, скоріше за все, умовно, бетонні болванки, які імітують ядерну боєголовку. І тому тут треба казати про те, що це більше пропагандистська зброя, ніж зброя, яка може мати якийсь військовий ефект", – пояснив авіаексперт.

Він додав, що фактично "Орешника" не існує. Він існує лише в уяві Путіна. Хтось продав йому інструмент "Хіросіма 2.0". Тобто, Росія влаштовує удар, але не ядерний. І це має налякати світ. Загроза від таких ракет суто кінетична. Коли щось падає з такої висоти, то воно має кінетичний ефект удару. "Орешник" – це ілюзія, бо немає сенсу створювати таку зброю з точки зору застосування.

Чому Росія знову атакувала Україну порожнім "Орешником"?

Політтехнолог Михайло Шейтельман припустив, що удар "Орешником" не пов'язаний із помстою за "удар по резиденції Путіна". Особливо тоді, коли жодної атаки на жодну резиденцію не було. Про це навіть Трамп знає. Найголовніше, що можна зрозуміти після атаки по Львівщині – це те, що "Орешник" не існує. Росія взяла звичайну радянську ядерну балістичну ракету середньої дальності та замінили в ній боєголовку.

Росія розповідала, що це буде прекрасна конвенційна зброя. Утім і в листопаді 2024 року, й зараз, росіяни атакували не боєголовками, а порожніми ракетами. Інженери говорять про те, що насправді створити таку конвенційну ракету неможливо. Щойно ти створюєш ракету, що летить зі швидкість 13 000 км/год, то вона просто плавиться в атмосфері,

– наголосив політтехнолог.

На його думку, "Орешник" не може бути застосований, як конвенційна зброя. Росіяни намагались 1,5 роки перетворити ядерну зброю на конвенційну, й це їм не вдалось. Тож, ніякого "Орешника" не існує. Існує ракета-носій ядерної зброї, яка є просто порожньою. Звісно, вона небезпечна, бо людей може вбити, але навіть один "Іскандер" значно небезпечніший, ніж такий "Орешник".

Чому Путін обрав саме Львівщину ціллю для удару "Орешником"?

Політолог Петро Олещук розповів, що Росія "показує міць". США затримали російський танкер і через це було багато обурення в російському урапатріотичному середовищі. До того ж Кремль надсилає меседж західним партнерам України, мовляв, дивіться, яка в нас є зброя, яку ми можемо спрямувати проти вас, а тому швидше приймайте всі наші умови.

Опосередковано удар по Львівщині пов'язаний, я думаю, з тим, що цього тижня в межах "коаліції охочих" був підписаний документ щодо розміщення військового контингенту Франції та Великої Британії в Україні після гіпотетичного припинення бойових дій. Після цього росіяни офіційно на рівні МЗС заявили, що такого не може бути, мовляв, це буде інтервенція, й вони рішуче проти,

– зазначив політолог.

Він продовжив, що ціллю обрали Львівщину, щоб показати, що зможуть дістати до будь-якого контингенту легко та швидко своїм "Орешником". Оскільки ракета не містила класичної бойової частини, то військовий ефект тут сумнівний. Відповідно лише політичний і пропагандистський ефект.

Як відреагує Трамп на новий удар "Орешником"?

За словами політолога, США можуть зробити вигляд, що не помітили цього всього. Трамп може обмежитись заявами, що це погано й це не наближає мир, не більше. Трампа в цій ситуації це не особливо вразить. З його точки зору, це може бути демонстрація сили, незважаючи на те, з ким ця сила асоціюється. Так він усе позиціонує.

"Для Трампа відповідь Росії саме по Україні щодо дій США може стати індикатором того, що його бояться", – зауважив Олещук.

Він сказав, що Трамп у цій ситуації може лишитись ще й задоволеним.

