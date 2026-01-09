У мережі показали жахливі кадри ймовірного моменту удару, передає 24 Канал.
Яким був момент удару?
Місцеві повідомляли про щонайменше 6 вибухів приблизно о 23:47 8 січня.
Згодом стало відомо про пожежу на місці удару. Під прицілом опинився об'єкт критичної інфраструктури.
Серед цивільних постраждалих немає.
Момент можливої атаки на Львів: дивіться відео
Інші деталі атаки
У Повітряних силах розповіли, що ціль, яка атакувала Львівщину, рухалася зі швидкістю 13 тисяч кілометрів на годину.
Монітори припускали, що Росія, ймовірно, хотіла атакувати Стрийське газове родовище та підземне сховище у Львівській області. Також ЗМІ писали про проблеми із газом у селищі Рудно, втім, як виявилося, це просто спрацювала автоматична система безпеки.
Тим часом самі росіяни уже підтвердили удар "Орешником". Кажуть, що це була помста за "атаку на резиденцію" Путіна.