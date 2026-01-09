Этот удар квалифицировали как военное преступление. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.
"По предварительной информации, обнаружены комплектующие принадлежат к ракетному комплексу "Орешник", – заявили там.
Россияне осуществили пуск этой ракеты среднего радиуса действия класса "земля – земля" с российского полигона "Капустин Яр".
Среди найденных пока деталей:
- блок стабилизации и наведения,
- запчасти с двигательной установки,
- фрагменты механизма ориентации,
- сопла с платформы блока разведения и тому подобное.