Говорит о том, что оператор управляет "Шахедом". Авиационный эксперт Константин Криволап отметил 24 Каналу, что Украине нужно противодействовать этим вызовам.
Смотрите также По Украине снова ударили "Орешником": может ли ракета нести ядерку и какая ПВО способна ее сбить
"То, что на основе дрона все равно будет "Шахед", который пока летает по координатам – это понятно. Но все большим будет количество "Шахедов", которые будут управляться как FPV-дроны. То есть они будут видеть, куда они бьют. Это для нас очень плохо", – объяснил он.
Как враг модернизирует средства поражения?
Константин Криволап подчеркнул, что россияне в последнее время активно улучшают характеристики "Шахедов". В частности, подразделение "Рубикон" получает очень большие ресурсы. В общем в направлении дешевого оружия, большого количества и модернизации оккупанты будут развиваться дальше. Украине нужно очень серьезно к этому относиться.
Крайние атаки дроны летали очень низко, на высоте 50 – 70 метров. Даже имея достаточно хорошие перехватчики, которые у нас появились, мы не совсем эффективно могли сбивать эти "Шахеды". Если бы у нас была поднята легкомоторная авиация, она видела бы это, привязные аэростаты видели бы это,
– отметил авиаэксперт.
Сейчас россияне начинают использовать легкомоторную авиацию для украинских БПЛА. Захватчики скупают старые самолеты, переделывают их и делают из них такие, которые способны сбивать наши беспилотники.
Что известно об атаке России против Украины 9 января?
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что ночью 9 января было обнаружено 278 воздушных вражеских целей. В частности, 36 ракет (13 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, 22 крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря, 1 баллистическую ракету средней дальности с полигона Капустин Яр в России) и 242 дрона разных типов. Силы ПВО обезвредили 244 цели.
В частности, Россия нанесла удар по Львовщине баллистической ракетой "Орешник", которая двигалась со скоростью 13 тысяч километров в час. Власти сообщали, что враг атаковал критическую инфраструктуру.
Также захватчики обстреляли Киев. Известно о 26 пострадавших и 4 погибших. Были повреждены многоэтажные и частные жилые дома, детский сад, гаражные кооперативы, автомобили и объекты инфраструктуры. Кроме того, последствия атаки есть в области – в Вышгородском, Обуховском, Броварском и Бориспольском районах.