Говорит о том, что оператор управляет "Шахедом". Авиационный эксперт Константин Криволап отметил 24 Каналу, что Украине нужно противодействовать этим вызовам.

"То, что на основе дрона все равно будет "Шахед", который пока летает по координатам – это понятно. Но все большим будет количество "Шахедов", которые будут управляться как FPV-дроны. То есть они будут видеть, куда они бьют. Это для нас очень плохо", – объяснил он.

Как враг модернизирует средства поражения?

Константин Криволап подчеркнул, что россияне в последнее время активно улучшают характеристики "Шахедов". В частности, подразделение "Рубикон" получает очень большие ресурсы. В общем в направлении дешевого оружия, большого количества и модернизации оккупанты будут развиваться дальше. Украине нужно очень серьезно к этому относиться.

Крайние атаки дроны летали очень низко, на высоте 50 – 70 метров. Даже имея достаточно хорошие перехватчики, которые у нас появились, мы не совсем эффективно могли сбивать эти "Шахеды". Если бы у нас была поднята легкомоторная авиация, она видела бы это, привязные аэростаты видели бы это,

– отметил авиаэксперт.

Сейчас россияне начинают использовать легкомоторную авиацию для украинских БПЛА. Захватчики скупают старые самолеты, переделывают их и делают из них такие, которые способны сбивать наши беспилотники.

Что известно об атаке России против Украины 9 января?