Військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що такі дії вже змушують Росію шукати альтернативні рішення та можуть впливати на передислокацію її сил. За його словами, це поступовий процес, який прямо впливає на можливості ворога утримувати угруповання на півдні.

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Росія намагається врятувати логістику в Криму

Олександр Мусієнко підкреслив, що російські війська вже змушені реагувати на ураження логістичних маршрутів і шукати нові способи забезпечення своїх підрозділів.

Навіть використання тимчасових переправ не гарантуватиме безпеку російській логістиці, адже вони так само вразливі до ураження, як і стаціонарні мости.

Якщо завдаються успішні удари по стаціонарному мосту, то уразити понтонну переправу і знищити її – завдання не складніше,

– пояснив Мусієнко.

За його словами, головна мета таких ударів полягає у впливі на здатність Росії проводити наступальні дії на півдні та утримувати стабільне угруповання військ.

Для нас (Сил оборони – 24 Канал) принципово важливо, щоб внаслідок порушення цієї логістики ворог не зміг проводити активні наступальні дії на півдні,

– наголосив військовослужбовець.

Якщо тиск на російську логістику продовжуватиметься, то російські війська, ймовірно, будуть змушені передислоковуватися, зокрема на схід. Це може змінити конфігурацію бойових дій.

Військовослужбовець підкреслив, що російська логістика, яка будувалася як відносно безпечна, нині втрачає цю перевагу через удари по маршрутах постачання. За час повномасштабної війни ситуація в Криму вперше наблизилася до стану фактичної логістичної блокади.

Зараз ми рухаємося до того, щоб сповільнити наступальну активність. Другий етап – зупинити просування ворога на фронті. Третій – перехоплення ініціативи. Четвертий – витіснення і примус залишати окуповані території,

– підсумував Мусієнко.

На його думку, ключовим чинником успіху українських військових є постійний технологічний розвиток і підтримка партнерів, адже війна залишається динамічним процесом, у якому обидві сторони адаптуються до нових умов.

Які наслідки атак по Криму?

Українські сили завдали ударів по логістичних об'єктах у тимчасово окупованому Криму, зокрема пошкоджено два автомобільні мости в районі Армянська. Є повідомлення, що інфраструктура, яка забезпечує сполучення з півостровом, зазнала уражень, а окупаційна влада заявляє про перевірку стану конструкцій.

Військово-Морські сили України завдали удару ракетою "Нептун" по військовому об'єкта російських окупантів у бухті Стрілецька в Севастополі. Внаслідок атаки було уражено місце, яке використовувалося для зберігання озброєння та техніки противника. У ВМС наголосили, що такі удари спрямовані на зниження бойових можливостей окупантів у Чорному морі.

Українські військові завдали ударів по низці мостів, що ведуть до тимчасово окупованого Криму, що, за оцінками експертів, ускладнює російську військову логістику на південному напрямку. Повідомляється, що такі атаки впливають на постачання техніки та переміщення окупаційних сил між материковою частиною та півостровом.