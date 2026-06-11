Упродовж кількох годин окупанти намагалися збивати цілі, що летіли до них одна за одною. Без успішних прильотів – не обійшлося. Про це пишуть телеграм-канали "Кримський вітер" та Exilenova+.

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По чому прилетіли дрони і ракети в окупованому Криму?

Атака на півострів почалася після дев'ятої вечора 10 червня і тривала десь приблизно до п'ятої години ранку.

Упродовж ночі телеграм-канали писали про серію вибухів у Севастополі та на його околицях. Зокрема, повідомлялося про прильоти у Козачій, Комишевій бухтах і бухті Омега.

Попередньо, у районі Стрілецької бухти в Севастополі виникла пожежа. Наразі невідомо, куди саме було влучання. Один із підписників розповідав, що був удар по військовій частині.

Зверніть увагу! У Стрілецькій бухті на територіях кадетського училища та вищого військово-морського училища розташовані ЗРК "Тор" та ЗРПК "Панцир". На східному березі бухти – військова частина, 68-а окрема бригада кораблів охорони водного району Чорноморського флоту Росії.

Атаку на Севастополь підтвердив і тамтешній так званий губернатор Развожаєв. Після опівночі він писав про збиття понад 20 дронів в районі Північної сторони, Севастопольської бухти, Парку Перемоги, Балаклави та мису Фіолент.

До слова, у деяких районах Севастополя зникло світло – ймовірно, під ударом була Балаклавська ТЕЦ. Z-блогери відчайдушно закликали місцевих жителів зарядити мобільні телефони.

Неспокійно було і в Сімферополі. Там після вибухів щось загорілося.

Велика кількість безпілотників атакувала Армянськ та Красноперекопськ. Телеграм-канали розповідають, що в Армянську є влучання в автомост. Там горіли фури, можуть бути загиблі.

Також постраждав міст при в'їзді до Красноперекопська з боку Армянська, була сильна заграва.

Схоже, що цілих мостів на сухопутних в'їздах на півострів уже не залишилося,

– підсумував "Кримський вітер".

Нагадаємо, що Чонгарський міст, який з'єднує Херсонщину й Крим, кілька днів перебував під атакою дронів. Як наслідок – його було знищено.

До слова, уночі 11 червня дрони також завітали до Краснодарського краю Росії. Там масштабна пожежа спалахнула на Афіпському НПЗ.