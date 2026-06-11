Очевидці вже фіксують масштабну пожежу на Афіпському НПЗ. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Дивіться також Забезпечували пальним Москву: СБУ розтрощила дві важливі нафтоперекачувальні станції ворога

Атака БпЛА на Краснодарський край 11 червня: що відомо?

Після півночі на початку доби 11 червня у телеграм-спільнотах Росії почали масово писати про польоти дронів. А згодом про вибухи та роботу протиповітряної оборони, зокрема у Краснодарському краї.

Поки місцева влада звітувала про збиті безпілотники, розгорілася пожежа у селищі Афіпському. Там розташований нафтопереробний завод, який є законною військовою ціллю і вже неодноразово побувало під повітряним ударом, адже постачає пальне для армії.

На Афіпському НПЗ після повітряної атаки виникла пожежа: дивіться відео очевидців

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги у Росії, обстріли БпЛА та ракетну небезпеку, а також про вибухи та їхні наслідки на російських об'єктах читайте у телеграм-каналі 24 Каналу



Точні наслідки обстрілу Афіпського НПЗ ще не відомі, але вже видно пожежу / Фото очевидців

Афіпський НПЗ, нагадаємо, розташований у Сєверському районі Краснодарського краю. Це одне з найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії, спеціалізується на виробництві дизельного пального, бензину та авіагасу.

У самому Краснодарі також активно працювала ППО та гриміли вибухи. Повідомляли й про збиті БпЛА, що летіли на Москву.