Про це пишуть Військово-морські сили ЗСУ.

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Які наслідки удару "Нептуном" по об'єкту ворога у Севастополі?

У ВМС зазначили, що унаслідок удару береговим ракетним комплексом "Нептун" знищено місця зберігання озброєння та військової техніки Чорноморського флоту Росії.

Послідовне знищення військового потенціалу противника позбавляє ворога можливостей для проведення наступальних дій на морі та ускладнює реалізацію його планів,

– наголосили захисники.

Військово-Морські сили також підкреслили, що Україна довела всьому світу, що здатна розгромити ворога на морі за допомогою сучасних асиметричних технологій, таких як морські дрони-камікадзе та далекобійне ракетне озброєння.

Який вигляд мав удар "Нептуном" по військовому об'єкту росіян у Севастополі / Відео ВМС ЗСУ

Нагадаємо, вночі 11 червня майже по всьому Криму лунали вибухи. За словами очевидців, на анексований півострів летіли як дрони, так і ракети.

Телеграм-канали писали про серію вибухів у Севастополі та на його околицях. Зокрема, повідомлялося про прильоти у Козачій, Комишевій бухтах і бухті Омега.