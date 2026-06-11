Відео з її скаргами поширив український журналіст і блогер Денис Казанський.

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Як росіянка описала ситуацію в Криму?

На оприлюдненому відеоролику мешканка Севастополя розповідає, що вирішила втікати з міста та вже готується до від'їзду.

За її словами, замість звичного відпочинку після роботи їй доводиться постійно відстежувати місцеві кримські телеграм-канали та пабліки в пошуках, як вона їх називає, "куар-кодів", без яких придбати пальне практично неможливо.

Вона скаржиться, що через дефіцит бензину та регулярні повітряні тривоги змушена ходити на роботу і додому пішки, оскільки громадський транспорт працює з перебоями або взагалі не виходить на маршрути.

Жінка також не розуміє нинішню ситуацію на півострові й більше не бачить сенсу перебувати в Криму, якщо існують постійні обмеження на пересування, а можливість нормально користуватися перевагами життя біля моря фактично зникла.

А навіщо взагалі потрібен Крим, якщо нікуди не можна поїхати, дихати цим повітрям, бачити море? Я не розумію,

– висловлюється росіянка.

Жителька Севастополя скаржиться на відсутність бензину: дивіться відео

Попри те, що рішення про переїзд далося їй непросто, вона пояснює його постійними труднощами та необхідністю підлаштовуватися під нові правила, зокрема витрачати час на пошук талонів для заправки автомобіля.

При цьому росіянка все ще сподівається, що під час її від'їзду рух через Керченський міст залишатиметься відкритим і не буде перерваний через нові атаки.

Зазначимо, що проблеми із забезпеченням пальним в окупованому Криму тривають із кінця травня. Для часткового врегулювання ситуації окупаційна адміністрація запровадила систему талонів на бензин.

Отримати такі талони можна було через спеціальні QR-коди, які використовувалися для придбання пального на автозаправних станціях мережі ТЕС.

Однак 11 червня окупаційна влада Севастополя повідомила, що до міста не прибули чергові бензовози, а раніше видані QR-коди для отримання пального були деактивовані.

Ну а причиною цієї метушні окупантів на півострові є суттєві втрати через удари Сил оборони по логічних маршрутах ворога. Українські військові встановлюють вогневий контроль над російськими шляхами постачання.