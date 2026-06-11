Видео с ее жалобами распространил украинский журналист и блогер Денис Казанский.
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Как россиянка описала ситуацию в Крыму?
В опубликованном видеоролике жительница Севастополя рассказывает, что решила бежать из города и уже готовится к отъезду.
По ее словам, вместо привычного отдыха после работы ей приходится постоянно отслеживать местные крымские телеграм-каналы и паблики в поисках, как она их называет, "куар-кодов", без которых приобрести топливо практически невозможно.Не пропускайте важные уведомления Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Она жалуется, что из-за дефицита бензина и регулярных воздушных тревог вынуждена ходить на работу и домой пешком, поскольку общественный транспорт работает с перебоями или вообще не выходит на маршруты.
Женщина также не понимает нынешнюю ситуацию на полуострове и больше не видит смысла находиться в Крыму, если существуют постоянные ограничения на передвижение, а возможность нормально пользоваться преимуществами жизни у моря фактически исчезла.
А зачем вообще нужен Крым, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю,
– высказывается россиянка.
Жительница Севастополя жалуется на отсутствие бензина: смотрите видео
Несмотря на то,, что решение о переезде далось ей нелегко,, она объясняет его постоянными трудностями и необходимостью подстраиваться под новые правила,, в частности, тратить время на поиск талонов для заправки автомобиля.
При этом россиянка все еще надеется, что во время ее отъезда движение через Керченский мост останется открытым и не будет прервано из-за новых атак.
Отметим,, что проблемы с обеспечением топливом в оккупированном Крыму продолжаются с конца мая. Для частичного урегулирования ситуации оккупационная администрация ввела систему талонов на бензин.
Получить такие талоны можно было через специальные QR-коды, которые использовались для приобретения топлива на автозаправочных станциях сети ТЭС.
Однако 11 июня оккупационные власти Севастополя сообщили, что в город не прибыли очередные бензовозы,, а ранее выданные QR-коды для получения топлива были деактивированы.
Ну а причиной этой суеты оккупантов на полуострове являются существенные потери из-за ударов Сил обороны по логистическим маршрутам врага. Украинские военные устанавливают огневой контроль над российскими путями снабжения.