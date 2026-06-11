Видео с ее жалобами распространил украинский журналист и блогер Денис Казанский.

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Как россиянка описала ситуацию в Крыму?

В опубликованном видеоролике жительница Севастополя рассказывает, что решила бежать из города и уже готовится к отъезду.

По ее словам, вместо привычного отдыха после работы ей приходится постоянно отслеживать местные крымские телеграм-каналы и паблики в поисках, как она их называет, "куар-кодов", без которых приобрести топливо практически невозможно.

Она жалуется, что из-за дефицита бензина и регулярных воздушных тревог вынуждена ходить на работу и домой пешком, поскольку общественный транспорт работает с перебоями или вообще не выходит на маршруты.

Женщина также не понимает нынешнюю ситуацию на полуострове и больше не видит смысла находиться в Крыму, если существуют постоянные ограничения на передвижение, а возможность нормально пользоваться преимуществами жизни у моря фактически исчезла.

А зачем вообще нужен Крым, если никуда нельзя поехать, дышать этим воздухом, видеть море? Я не понимаю,

– высказывается россиянка.

Жительница Севастополя жалуется на отсутствие бензина: смотрите видео

Несмотря на то,, что решение о переезде далось ей нелегко,, она объясняет его постоянными трудностями и необходимостью подстраиваться под новые правила,, в частности, тратить время на поиск талонов для заправки автомобиля.

При этом россиянка все еще надеется, что во время ее отъезда движение через Керченский мост останется открытым и не будет прервано из-за новых атак.

Отметим,, что проблемы с обеспечением топливом в оккупированном Крыму продолжаются с конца мая. Для частичного урегулирования ситуации оккупационная администрация ввела систему талонов на бензин.

Получить такие талоны можно было через специальные QR-коды, которые использовались для приобретения топлива на автозаправочных станциях сети ТЭС.

Однако 11 июня оккупационные власти Севастополя сообщили, что в город не прибыли очередные бензовозы,, а ранее выданные QR-коды для получения топлива были деактивированы.

Ну а причиной этой суеты оккупантов на полуострове являются существенные потери из-за ударов Сил обороны по логистическим маршрутам врага. Украинские военные устанавливают огневой контроль над российскими путями снабжения.