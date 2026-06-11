Об этом пишет Reuters.

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Что известно о ситуации в Крыму?

Так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что бензовозы в город ночью 11 июня не смогли приехать.

Обращаюсь ко всем: стоять в очередях на АЗС "ТЭС" завтра бессмысленно. Что касается срока действия QR-кодов, то сегодня все ранее выданные будут деактивированы,

- заявил российский ставленник.

11 июня будут заправляться только коммунальные службы, скорая помощь, силовики и общественный транспорт.

Заявление Развожаева совпало по времени с заявлениями президента Зеленского о том, что длительная кампания Киева, направленная против энергетических активов в России и оккупированных ею землях, доказала свою ценность.

Напомним, что в начале июня "власть" ввела в Крыму талоны на топливо, а затем приостановила их продажу. QR-кодами в аннексированном Севастополе и Крыму можно было получить талоны на покупку топлива в АЗС "ТЭС".

На полуострове действует и другая сеть АЗС – "АТАН". Там, как утверждается, якобы "свободная продажа бензина". При этом бензин марки АИ-95 там можно купить только по талонам.

В общем дефицит топлива в Крыму начался еще в конце мая.

Кроме этого, на полуострове проблемы с продуктами. Несколько дней назад там даже магазины начали вводить ограничения на продажу. Больше всего не хватает товаров первой необходимости – сахара, гречки, риса, соли, муки, масла и макарон.

А в ночь на 11 июня полуостров подвергся очередной массированной атаке. Утверждается, что якобы целых сухопутных мостов на въезде не осталось.