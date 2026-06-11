Про це пише Reuters.

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Що відомо про ситуацію у Криму?

Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що бензовози до міста вночі 11 червня не змогли приїхати.

Звертаюся до всіх: стояти у чергах на АЗС "ТЕС" завтра безглуздо. Що стосується терміну дії QR-кодів, то сьогодні всі раніше видані будуть деактивовані,

— заявив російський ставленик.

11 червня заправлятимуться лише комунальні служби, швидка допомога, силовики та громадський транспорт.

Заява Развожаєва збіглася у часі із заявами президента Зеленського про те, що тривала кампанія Києва, спрямована проти енергетичних активів у Росії та окупованих нею землях, довела свою цінність.

Нагадаємо, що на початку червня "влада" ввела у Криму талони на паливо, а потім призупинила їхній продаж. QR-кодами в анексованому Севастополі та Криму можна було отримати талони на купівлю палива в АЗС "ТЕС".

На півострові діє й інша мережа АЗС – "АТАН". Там, як стверджується, нібито "вільний продаж бензину". При цьому бензин марки АІ-95 там можна купити тільки по талонах.

Загалом дефіцит пального у Криму розпочався ще наприкінці травня.

Окрім цього, на півострові проблеми із продуктами. Кілька днів тому там навіть магазини почали вводити обмеження на продаж. Найбільше бракує товарів першої потреби – цукру, гречки, рису, солі, борошна, олії та макаронів.

А у ніч на 11 червня півострів зазнав чергової масованої атаки. Стверджується, що нібито цілих сухопутних мостів на в'їзді не залишилося.