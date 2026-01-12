Про це пише 24 Канал із посиланням на техноблогера "Флеша".

Що відомо про нові можливості ворожих БпЛА?

Російські війська модернізують свої засоби ураження, поєднуючи дрони типу "Шахед" з дистанційним мінуванням територій. Йдеться про скидання протитанкових мін ПТМ-3 як на окремих ділянках, так і поблизу місць падіння самих безпілотників. Втім, точне місцерозташування міни заздалегідь невідоме. Орієнтовною зоною є траєкторія польоту безпілотника.

За даними джерел 24 Каналу, такі міни були виявлені на території Рівненської області.

За попередньою інформацією, ворог прагне уразити техніку ДСНС, поліції та інших служб, які прибувають на місце огляду чи ліквідації наслідків ворожої атаки.

Таку тактику ворог застосовує не вперше, однак останнім часом вона стала ще небезпечнішою через складні погодні умови. Товстий шар снігу унеможливлює візуальне виявлення міни та значно підвищує ризик для рятувальників та правоохоронців.

Відомо, що міни ПТМ-3 оснащені магнітним детонатором, тож можуть спрацьовувати під час наближення чи проїзду техніки. Самі міни мають квадратну форму.



