Во время угрозы российского удара находитесь в безопасных местах. О движении вражеских воздушных целей информирует 24 Канал.
Куда Россия запустила "Шахеды"?
Где сейчас звучит воздушная тревога?
Ударные БПЛА зафиксированы на Сумщине в районе Боромли и Тростянца. Курс восточный. Воздушные силы сообщают о движении вражеского БПЛА на север Черниговщины.19:45, 21 января19:42, 21 января
