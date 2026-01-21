Как рассказала ведущая 24 Канала Андриана Кучер, встреча Зеленского и Трампа в Давосе официально не подтверждена. Но уже есть определенные сигналы, чего ожидать дальше.

Состоится ли встреча Трампа и Зеленского?

Представители украинской команды в частных разговорах дали определенные "позитивные сигналы" о встрече. При этом официально пока нет подтверждения, что все состоится.

Обратите внимание! Ранее Зеленский заявил, что не поедет в Давос из-за сложной ситуации в энергетике, которую нужно координировать. Также он намекнул, что приедет на встречу, если будет конструктив по соглашению о послевоенном восстановлении Украины на 800 миллиардов долларов и соглашения о гарантиях безопасности.

По словам Кучер, в частных разговорах чиновники уверяли, что США предлагают действительно "хорошие гарантии безопасности" в отношении Украины. Но до сих пор нет согласия по территориальному вопросу.

Складывается впечатление, что Владимир Зеленский может посетить Давос. Напомню, что сегодня – не последний день Всемирного экономического форума. Если украинский лидер не успеет, то теоретически такая встреча может состояться и завтра. Пресса сообщала, что Трамп именно завтра будет покидать Давос,

– отметила Кучер.

Встреча Зеленского и Трампа в Давосе: коротко