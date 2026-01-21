Об этом сообщает Axios, а также источники в Офисе Президента для 24 Канала.
Смотрите также Трамп считает Европу "проблемным континентом": как американский лидер объяснил свои слова
Когда Зеленский может встретиться с Трампом?
По данным Axios, Зеленский отправится в Давос и встретится с Трампом в четверг, 22 января, около полудня.
Лидеры стран встретятся перед тем, как спецпредставитель США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Москву на встречу к Путину.
Обе встречи будут посвящены мирному плану по Украине.
В Офисе Президента отметили, что Зеленский сейчас находится в Киеве.
Трамп заявил, что встретится с Зеленским в Давосе
Дональд Трамп планирует встретиться с Владимиром Зеленским в Давосе для обсуждения мирного соглашения между Украиной и Россией. Об этом он заявил в своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января.
Как он отмечает, российский диктатор Путин "хочет подписать мирное соглашение". Кроме того, он отметил, что Владимир Зеленский тоже поддерживает мирное соглашение.
В то же время Трамп ошибся, предположив, что Зеленский сидит в зале схухачей на его речи.
Позже в интервью он отметил, что украинцы и россияне будут "глупыми", если не подпишут это соглашение, а он их таковыми не считает.