Такой тезис американский лидер озвучил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Слова Трампа цитирует Clash Report.
Что сказал Трамп о Европе?
По словам президента США, некоторые места в Европе уже не узнать.
Откровенно говоря, многие части нашего мира разрушаются на наших глазах, и лидеры даже не понимают, что происходит, а те, кто понимает, ничего с этим не делают,
– сказал Трамп.
Он также добавил, что Европа движется в неправильном направлении и в течение последнего десятилетия континент превратился в проблемный. Среди основных вызовов – рост госрасходов, массовая миграция и сокращение объемов прямых иностранных инвестиций.
Кроме этого, Трамп отметил, что уважает жителей Гренландии и Данию, но все союзники НАТО имеют обязательства защищать собственную территорию.
В то же время, по словам американского лидера, факт заключается в том, что, кроме США, якобы ни одно государство или группа государств не может обеспечить безопасность Гренландии.
Форум в Давосе: последние новости
Для Украины повестка дня на форуме приобрела серьезные изменения – очевидно, что Трамп решил сместить фокус внимания с соглашения с Украиной на 800 миллиардов долларов, о котором было объявлено накануне, на вопрос эскалации вокруг Гренландии. А также на продвижение его идеи вокруг так называемого "Совета мира".
Кроме этого, Трамп угрожает прекратить военную и финансовую поддержку Украины, если Европа не выполнит его требования по Гренландии.
Аналитики предупреждают, что решение Трампа может поставить под угрозу трансатлантические отношения и стратегическую целостность НАТО.