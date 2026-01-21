Причиной такого решения стала неисправность самолета. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, ознакомленных с ситуацией.
Смотрите также Экс-разведчик сказал, какую ошибку допустила Украина в переговорах с Трампом
Почему самолет Трампа вернулся в США?
Издание, ссылаясь на представителя Белого дома, сообщает, что, самолет Air Force One вернули на объединенную базу Эндрюс из-за технической неисправности, а именно – "незначительную проблему с электропроводкой".
Данные отслеживания полетов из открытого источника ADS-B Exchange показывают, что самолет делает разворот над Атлантическим океаном вблизи Монтока, штат Нью-Йорк, вблизи самого восточного края Лонг-Айленда,
– говорится в публикации.
Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила, что такие меры приняли из соображений безопасности. Впоследствии стало известно, что самолет приземлился. Трамп и сопровождающие его лица,, разделятся на два самолета меньшего размера.
Что этому предшествовало?
Напомним, в Давосе стартовал Всемирный экономический форум, в котором принимает участие украинская делегация. Нашу тематику подвинула эскалация вокруг Гренландии. Поэтому вопрос Украины оказался на втором месте.
Президент Франции Эммануэль Макрон на Всемирном экономическом форуме заявил, что Дональд Трамп фактически угрожает Европе, говоря, что введет пошлины против стран, которые поддерживают Гренландию и Данию.
Политолог Олег Саакян объяснил в эфире 24 Канала, что в Давосе вместо согласования гарантий безопасности для Киева, европейские лидеры вынуждены искать способы защитить собственные экономики от санкций США.