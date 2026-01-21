Причиной такого решения стала неисправность самолета. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, ознакомленных с ситуацией.

Почему самолет Трампа вернулся в США?

Издание, ссылаясь на представителя Белого дома, сообщает, что, самолет Air Force One вернули на объединенную базу Эндрюс из-за технической неисправности, а именно – "незначительную проблему с электропроводкой".

Данные отслеживания полетов из открытого источника ADS-B Exchange показывают, что самолет делает разворот над Атлантическим океаном вблизи Монтока, штат Нью-Йорк, вблизи самого восточного края Лонг-Айленда,

– говорится в публикации.

Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт заявила, что такие меры приняли из соображений безопасности. Впоследствии стало известно, что самолет приземлился. Трамп и сопровождающие его лица,, разделятся на два самолета меньшего размера.

Что этому предшествовало?