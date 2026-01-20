Об этом 24 Каналу рассказала ведущая Андриана Кучер, отметив, что его вытеснила Гренландия. Однако единство Европы вокруг этого острова имеет прямую связь с важностью поддержки нашей страны. Это понимают европейские лидеры, которые готовы сотрудничать с нами по обороне.

Что больше всего обсуждают на форуме в Давосе?

По словам ведущей, в Давосе украинскую тематику в Давосе подвинула эскалация вокруг Гренландии. Поэтому вопрос Украины и финансирования для нее на втором месте.

В эпицентре внимания – эскалация вокруг острова и вопрос единства НАТО. Однако, как утверждают наши делегаты, вопросы безопасности НАТО и Украины очень связаны. Именно об этом коммуницируют наши представители с европейскими партнерами,

– подчеркнула она.

На фоне этого между украинской и европейскими сторонами дискутируются варианты создания совместного блока безопасности без США. Европа понимает, что ее безопасность направлении зависит от нашей страны.

На одной из панелей уже выступила заместитель министра обороны Украины, которая рассказала о сотрудничестве между украинскими компаниями военно-промышленного комплекса и европейскими союзниками. Сейчас уже есть 50 активных проектов и подписанных контрактов, что свидетельствует о быстром развитии этого сектора.

Кроме этого, представитель и руководитель оборонной компании Украины Fire Point Ирина Терех сообщила о готовности этой компании к совместным инвестициям и проектам с Европой.

Заметьте! Ранее Кучер также рассказала, что на форуме Украина обсуждается не только как объект для помощи, ведь речь идет о долгосрочной доходности. Восстановление нашей страны после войны станет одним из крупнейших потенциальных рынков в Европе на десятилетия.

В то же время сегодня, 20 января, запланированы встречи украинских парламентариев с американскими конгрессменами. Есть надежда, что эти переговоры прояснят возможность подписания соглашения по восстановлению нашей страны на 800 миллиардов долларов. В последние недели эта тема была очень актуальной, поэтому Киев имеет высокие ожидания.

"Зеленский заявил, что не прибудет в Швейцарию из-за массированного обстрела. Однако можем предположить, что основная причина – отсутствие финальных договоренностей между украинской и американской командами", – отметила Кучер.

Также должна состояться встреча в трехстороннем формате между делегациями Украины, США и Европы для финализации гарантий безопасности для нас.

Уже завтра на форум должен прибыть Дональд Трамп. На завтра также была запланирована встреча президентов США и Украины, но пока неизвестно, будет ли она.

Что еще известно о форуме в Давосе?