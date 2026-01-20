Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, пишет 24 Канал.
Смотрите также Хотите мир – платите 1 миллиард долларов: как Совет Трампа угрожает Украине и почему туда пригласили Путина
Что говорит Зеленский о переговорах с США
Владимир Зеленский подтвердил, что американская сторона не комментировала ход переговоров с Украиной. Он ответил на вопрос журналистов, состоялся ли прорыв в переговорах, или наоборот, они находятся в тупике.
Что касается разговоров, то они постоянные. Точно не о тупике,
– говорит президент.
Он уточнил, что несколько раз общался с Рустемом Умеровым. Секретарь СНБО находится на связи с американскими представителями Виткоффом и Кушнером.
"Очень много энергии в общениях, но нужен результат", – резюмировал Зеленский.
Какие последние новости о мирных переговорах?
Напомним, что встреча украинской и американской делегаций в Майами состоялась 17 января. В дальнейшем было достаточно мало информации о результатах встречи.
Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко отметил 24 Каналу, что ситуация с Гренландией обострила противостояние между США и Европой. И в таких переговорах в сложных условиях Украине приходится договариваться и отстаивать свои интересы во время мирных переговоров. При этом важно еще и не поссориться с Соединенными Штатами, которые по крайней мере продолжают продавать свое оружие за европейские деньги.