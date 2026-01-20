Мир не успел перевести дыхание после очередной "блестящей" идеи Дональда Трампа, а он уже шокирует новыми, в соответствии со своей излюбленной тактикой. Очередным примером безумных проектов Трампа является "Совет мира" в виде элитного клуба с платным входом под его же собственным руководством, якобы на замену ООН.

24 Канал вместе с политологом, руководителем Центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерием Дымовым проанализировали Совет Трампа, возможные последствия его появления и средства противодействия.

"Совет мира" Трампа: кто туда войдет?

Где-то между размышлениями о возможной атаке на Иран и написанием письма норвежскому премьеру с обидами за неполучение Нобелевской премии мира и констатацией уменьшения интереса к борьбе за мир во всем мире Трампа настигла очередная гениальная (нет) идея. Создать "Совет мира", который перетянет на себя ответственность за мировую безопасность и будет делать то, с чем не справилась ООН и ее Совбез.

Учитывая, что ваша страна решила не давать мне Нобелевскую премию мира за остановку более 8 войн, я больше не чувствую обязательства думать исключительно о мире. Хотя это всегда будет доминантным, но теперь я могу думать о том, что хорошо и правильно для США,

– отрывок из письма Трампа норвежскому премьеру Йонасу Гару Стере.

Как утверждает издание Financial Times (FT), идея родилась из проекта умиротворения Сектора Газа, разработанного командой под руководством бывшего британского премьера Тони Блэра.

Блэровский Совет Мира предусматривал меритократический наблюдательный совет, который должен был контролировать восстановление Сектора и его превращение в райский город будущего с идеальным управлением. Трампа эта идея захватила, и он решил масштабировать ее на другие "горячие точки" – Венесуэлу, Украину и тому подобное.

Но со своим колоритом. FT пишет, что в "украинский филиал" должны войти представители Украины, Европы, НАТО и России. Их задачей будет – контроль и гарантии выполнения мирного плана. Напомним, что его пока не существует, точнее, есть версия, которую согласовала Украина с союзниками, а затем – с США, зато Россия его отвергает, хотя начальный черновик был ее.

Мы не обсуждали идею расширения сферы деятельности этого Совета. Мы считаем, что по крайней мере на этом первом этапе Совет должен сосредоточиться на мониторинге конкретного мирного урегулирования,

– сказал собеседник FT, подтверждая, что замысел далек от реализации.

Но такие осторожности – не для Трампа. Потому что он уже начал действовать. В собственный способ. В прошлую пятницу в Вашингтоне объявили состав "ближневосточного филиала", куда вошли друг Трапма – Стив Уиткофф, его зять Джаред Кушнер, госсекретарь и временный управитель Венесуэлы Марко Рубио и экс-премьер Британии Тони Блэр.



Показательно, что премьера Израиля Нетаньяху об этом не сообщили и буквально поставили перед фактом.

Как будет работать Совет Трампа и почему за вход надо платить 1 миллиард долларов

Но это не конец. Потому что замысел Трампа не ограничивается Газой и окрестностями. Он куда более масштабный. О деталях узнали журналисты Bloomberg.

Оказалось, что Трампу мало Палестины или Украины, он не хочет размениваться на "мелочи", а переходит сразу к максимальным ставкам. Трамп стремится создать "Совет мира" под своим председательством и продавать туда абонементы, словно в гольф-клуб.

Для участия необходимо, чтобы государство внесли 1 миллиард долларов (наличными!), за это оно якобы получит членство в Совете ограниченное тремя годами. При этом деньги попадают в фонд, которым распоряжается Трамп.



Он же будет иметь всю полноту власти в этой структуре. А ее членам отведена роль тех, кого не будут обижать и иногда – станут к ним прислушиваться.

Это даже не финансовая пирамида МММ, потому что там хотя бы обещали дивиденды. Фактически это взятка Трампа, плата за "крышевание" или "покупка влияния".

79-летний Трамп хочет лично контролировать все деньги организации, а также единолично утверждать официальную печать и "созывать заседания тогда, когда посчитает нужным". Примерно так же он поступает с теми, кто приобрел в большом количестве трампкоины.

В уставе "Совета", который получили журналисты, говорится, что решения будут приниматься большинством голосов, каждое присутствующее государство-член будет иметь один голос, но все решения подлежат утверждению председателем. То есть Трампом.

Он же единолично будет решать, кого приглашать в организацию, утверждать повестку дня и даже будет иметь право назначать своего преемника на посту председателя.

Трамп также оставляет за собой право исключать членов из "Совета", но оставляет возможность преодоления своего вето – для этого понадобится две трети голосов государств-участников.

Цель организации очерчена как "содействие стабильности, восстановление надежного и законного управления и обеспечение устойчивого мира в регионах, где продолжаются или которым угрожают конфликты". Официальный запуск структуры запланирован после ратификации соглашения тремя странами.

Политолог Валерий Дымов предполагает, что появление такой идеи – это следствие "гениального" мозгового штурма от американского президента.

Валерий Дымов политолог, руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум" Надо принимать во внимание психотип Трампа. Очевидно он считает себя реинкарнацией Линкольна и Вашингтона, судьей и прокурором, тем, кто заменяет собой действительно дискредитированный и несостоятельный Совет Безопасности ООН... У Трампа появилась идея, которая не была стратегической и возникла, так сказать, по ходу пьесы, как реакция на то, что ООН и Совет Безопасности не работают. Если это так, то тогда я (то есть Трамп – 24 Канал) буду решать вопросы и я буду определять где, кто, как и что. После условного перемирия в Газе Трамп решил экстраполировать опыт и на попытки решать другие конфликты с помощью "Совета мира". Изначально он возник как второй пункт договоренностей по Газе, когда после перемирия должен начать работать "Совет мира". У Трампа этот опыт признали успешным и теперь хотят масштабировать это на другие регионы.

Согласно инсайдам, приглашения разосланы различным лидерам. В частности, венгерскому премьеру-автократу Виктору Орбану.

Также факт получения приглашения подтвердил представитель российского диктатора, террориста и военного преступника Путина Песков.

Сейчас мы изучаем все детали этого предложения. Надеемся на контакты с американской стороной, чтобы прояснить все нюансы,

– Песков подтверждает, что это все не сон.

По мнению Валерия Дымова, идея Трампа – это просто подарок для россиян.

Валерий Дымов политолог, руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум" Если туда приглашают, например, Орбана за миллиард, то понятно, что это делается не для того, чтобы он влиял на ситуацию в Секторе Газа. Говорится о том, чтобы наши соседи, а среди них однозначно будет в трамповском понимании Россия, получали возможность решать нашу судьбу. В логике Трампа, в этом "Совете" должны быть бенефициары нового мирового порядка. Те, кто имеют влияние и статус с ним разговаривать или в которых он заинтересован, как в том же Орбане для того, чтобы раскалывать Европу, решать свои вопросы. Трамп так считает – есть те, с кем надо говорить, они имеют козыри. А с теми, у кого нет козырей, – с ними можно не говорить.. Еще недавно те же страны-члены НАТО, зная как они зависят от США, выдвигали американцам условия (на саммите 2008 в Бухаресте), когда Франция и Германия, абсолютно русифицированные, блокировали идею президента Буша-младшего о том, чтобы Украина получила ПДЧ. Россия это использовала. Та же Венгрия, кто она такая в плане безопасности, с точки зрения Трампа, какие козыри она имеет, но она блокировала членство Швеции в НАТО, не имея никаких оснований это делать... Но тогда то самое НАТО кивало – ну, так, у нас же консенсус. Ну увидели сейчас, что консенсус – это не консенсус, а механизм влияния, который использовали некоторые абсолютно пророссийские режимы для того, чтобы давить на США. А Трамп теперь делает обратное.

Пастушки с ягненком перед тем дитенком

Вообще-то это очень смешно и больше напоминает Совет Злодеяний (Council of Evil) из фильма об Остине Пауэрсе или соответствующую структуру из вселенной Миньонов, но есть одно "но".

Это происходит на самом деле. А Трамп действительно делает все эти ужасные вещи, включая заигрывание перед Путиным, шантажом Украины и Европы, что вообще-то выглядит как выстрел себе же в ногу, но полностью соответствует действующей версии стратегии безопасности США.

Самое страшное то, что все об этом знали. Потому что была уже первая серия или то бишь тизер. Первое президентство Трампа. Затем Трамп прямо говорил о своих планах, а после избрания на второй срок немедленно приступил к их выполнению.

Валерий Дымов отмечает, что "Совет мира" уже существует, под крылом ООН, где образовалась некая "ось зла", к сожалению, в нее вовлечены и США.

Валерий Дымов политолог, руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум" Не думаю, что это будет реализовано, хотя бы потому, что тот же Совет Безопасности ООН мог бы быть такой структурой... Но там трамповская представительница практически голосует против Украины вместе с Россией, до недавнего времени с Венесуэлой, с Северной Кореей, с Беларусью. Тогда какие у нас будут гарантии, что Трамп с Путин не будут делать то же самое в этом Совете Мира? Путин с удовольствием заплатит и за Орбана, и за Фицо. Путин может заплатить один миллиард из тех денег, которые позволяет ему содержать Трамп. Может заплатить и за Беларусь, и за Кыргызстан, за других каких-то сателлитов.

Тем не менее для Европы такое поведение Трампа все равно стало шоком и сенсацией, к которой она в очередной раз оказалась не готова. Зато готов Китай, который по традиции просто сидел и ждал на берегу. И дождался.

Что будет дальше? Будьте уверены, Пекин создаст свой Совет Мира. Всегда найдутся шейхи, принцы и прочие автократы, которые захотят стать членами элитного клуба продавца воздуха. Возможно, к клубу присоединятся не государства, а корпорации (ибо технофашизм сам себя не вырастит).

Как долго это будет продолжаться? Сейчас худшей стратегией является ждать мидтермы (ноябрь 2026) и превращения Трампа в "хромую утку" – этот план никуда не приведет. Это то же, что верить в то, что Джей Ди Вэнс или кто-то еще будет лучшим вариантом, который откатит все к базовым настройкам. Нет, не откатит.

Надо начинать действовать и заземлять этого опасного человека. Международный экономический саммит в Давосе, который стартует 19 января, также подойдет. Потому что там Трамп начнет активно агитировать вступать в его "Совет Мира". Но начинать надо было еще год назад, когда Джей Ди Вэнс открыто издевался над Европой и ее ценностями во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

Нужно наконец проявить характер. Иначе никакого TACO не будет, а Трамп и США будут только наглеть и увеличивать аппетиты. И не остановятся.