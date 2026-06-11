Об этом 24 Каналу рассказал журналист-международник Александр Демченко, отметив, что власть Кремля просто "сыпется". Поэтому диктатор волнуется, что элита его больше не поддерживает.

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Почему российская элита может начать бунт?

Показательным моментом является поведение российских олигархов. Только один из миллиардеров Сулейман Керимов обещал дать на военные нужды 800 миллиардов рублей, а все остальные олигархи за 2 месяца дали меньше, чем 300 миллиардов на 5 дней войны. Это произошло только после того, как об этом напрямую попросил Владимир Путин.

Вниманию! В конце марта 2026 года глава Кремля обратился к олигархату с просьбой помочь в ведении войны. Речь шла о добровольных взносах, которые должны были осуществить самые богатые люди страны. Для этого с ними провели частную встречу за закрытыми дверями. Этот факт лишь подтвердил плачевность ситуации в российской экономике.

Как видим, на просьбу диктатора откликнулись не так много людей. Итак, необратимые процессы в Кремле уже начались. Теперь стоит дождаться, когда они масштабируются.

Интересно, что несмотря на все трудности, Владимир Путин публично отклонил предложения украинского президента о встрече и прекращении войны. Важно, что в письме четко говорилось о том, что вопрос мира не решится в США, с участием только Путина и Трампа.

Почему в Кремле может вспыхнуть бунт: смотрите видео

Как Путин подставил своих сторонников?

Российская элита радовалась, когда к власти в Америке пришел новый президент. Они надеялись, что он сможет положить конец войне, снимет санкции, вернет активы и все заживут, как раньше. Впрочем этого не произошло, Дональд Трамп вышел из процесса с россиянами, а война все-таки продолжается.

Еще один момент заключается в том, что Путин обещал якобы сможет договориться с Трампом. Владимир Зеленский написал в письме, что никаких переговоров между лидерами России и США нет, Анкоридж себя исчерпал. Среди элит возникает вопрос, зачем они тогда все это терпели,

– подчеркнул журналист-международник.

Оказалось, что Путин снова не сдержал своего слова, не смог договориться с Трампом и весь переговорный процесс остановился. Это стало ключевым фактором, который заставил российскую элиту осознать, что война надолго, их активы под угрозой.

Соответственно у них возникает желание создавать частные военные компании, просить у Путина бронетехнику, большее количество оружия, резервистов и дополнительные военные возможности. Все это точно не для того, чтобы защищать бизнесы, а чтобы защититься от силовиков, которые придут по указанию Путина и захотят забрать их деньги. Ведь средств на войну нет, а их надо откуда-то брать.

"У них точно будут забирать деньги, а элиты этого боятся. Поэтому уже сейчас создают свои частные армии. Внутри продолжается большой протест, элиты готовятся к большим клановым противостояниям и к большой войне в России. Ситуация будет только обостряться и вскоре мы увидим там тотальный взрыв", – подытожил Александр Демченко.

Что известно о письме Зеленского к Путину?

Президент Украины вышел с открытым письмом к Владимиру Путину в котором призвал его к встрече и прямому диалогу. Он обнародовал потери, который несет России, указал на существенное истощение оккупационной армии и выразил готовность прекратить огонь на нынешней линии соприкосновения. Потенциальным местом для встречи Владимир Зеленский назвал Швейцарию, Турцию и страны Арабского мира.

Глава Кремля отреагировал на письмо от украинского президента и заявил, что не видит смысла в двусторонней встрече. По словам диктатора, Москва "хочет договоренностей", а Киев стремится "сорвать российское наступление". Интересно, что Путин вспомнил о визите российского бизнесмена в Киев, который имел встречу с Владимиром Зеленским.

После отказа Путина украинский лидер подчеркнул, что Россия снова выбрала войну и до сих пор не готова к ее завершению. Он добавил, что заявление диктатора разочаровало многих в мире. Также президент анонсировал подготовку к новым ударам по России.