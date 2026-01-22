Даже бывший посланник Трампа Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты не планируют вторжение в Гренландию. Об этом рассказала ведущая 24 Канала Андриана Кучер, добавив, что американский лидер также отверг идею оккупации острова во время своего выступления.

Европа готовится защищаться без США

Несмотря на то, что американский лидер отрицает силовой захват Гренландии, впрочем он не отказался от мысли, что нужно немедленно начинать переговоры о присоединении острова к Соединенным Штатам.

У многих такие нарративы и псевдоисторические оправдания, чтобы получить контроль над Гренландией, – перекликались с тезисами, которые озвучивал Владимир Путин накануне полномасштабного вторжения в Украину. Очень сложно не проводить эти параллели и, конечно, это многих здесь шокирует,

– подчеркнула Андриана Кучер.

Впрочем надо говорить и о том, что европейцы прекрасно осознают, что в стратегической перспективе им нужно становиться сильнее без Соединенных Штатов, но вместе с Украиной. Очень много панельных дискуссий в Давосе посвящено тому, как интегрировать украинскую оборону в европейскую.

Европейцы четко осознают, что украинская армия самая сильная на континенте, а без нее Европа не сможет быть сильной и дать отпор России. Все говорят о том, что странам Европы нужно уже сейчас переориентироваться, чтобы быть оборотоспособными без какой-либо вовлеченности или помощи Америки.

В будущем возможны новые союзы без США

В то же время чиновники признают что это длительный процесс, который точно не реализуется в ближайшее время. К сожалению, европейская бюрократия требует много времени на "раскачку".

Во время украинского завтрака лидер Латвии сказал о том, что Украина должна как можно скорее вступить в Европейский Союз. Возможно, это будут вопросы ограниченных прав, но понятно, что ЕС сегодня очень нуждается в Украине, чтобы становиться сильнее в плане безопасности,

– добавила ведущая 24 Канала.

Это важно в противовес политике Соединенных Штатов, которая пытается минимизировать свое влияние и вовлеченность в потребности обороны европейского континента. Более того, в кулуарах обсуждают сценарии совместной обороны Украины и Европы без участия США, правда, пока они выглядят не очень реалистично.

Возможно, это будут альянсы в противовес НАТО, куда привлекут европейские армии, а также армию Украины.

Какие еще важные заявления звучали в Давосе?