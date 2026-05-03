Об этом сообщил сам президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграмме.

Зачем Зеленский прилетел в Ереван?

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в столицу Армении Ереван. Глава государства примет участие в саммите Европейского политического сообщества 4 мая.

Сегодня Зеленский встретится с премьер-министрами Норвегии, Финляндии, Великобритании и Чехии.

Саммит и другие встречи состоятся завтра.

Зеленский планирует сделать заявления для медиа вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером сегодня примерно в 18:15 по местному времени (17:15 по Киеву).