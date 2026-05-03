Об этом сообщили Силы специальных операций ВСУ.

Что рассказали в ССО о поражении "Каракурта"?

В ССО отметили, что малый ракетный корабль "Каракурт" имел на борту пусковую установку и 8 крылатых ракет "Калибр" дальностью до 2 000 километров.

Корабль длиной 67 метров также был оборудован зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-М" морского базирования,

– рассказали военные.

В Силах специальных операций также подчеркнули, что, предназначенный для морских боев в прибрежной зоне или в открытом море "Каракурт" именно должен был прикрывать инфраструктуру и нефтяной терминал от украинских беспилотников.