Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Що розповіли у ССО про ураження "Каракурта"?

У ССО зазначили, що малий ракетний корабель "Каракурт" мав на борту пускову установку та 8 крилатих ракет "Калібр" дальністю до 2 000 кілометрів.

Корабель завдовжки 67 метрів також був обладнаний зенітним ракетно-гарматним комплексом "Панцирь-М" морського базування,

– розповіли військові.

У Силах спеціальних операцій також підкреслили, що, призначений для морських боїв в прибережній зоні або у відкритому морі "Каракурт" саме мав прикривати інфраструктуру та нафтовий термінал від українських безпілотників.

Довідково! Малі ракетні кораблі (МРК) проєкту 22800 "Каракурт" – це російські багатоцільові кораблі ближньої морської зони (3-й ранг), що відрізняються високою ударною потужністю, малою водотоннажністю (близько 800 – 870 тонн) і стелс-технологіями. Вони озброєні крилатими ракетами "Калібр" або "Онікс", оснащені автоматичною гарматою АК-176МА та комплексами ППО, при довжині 67 метрів та швидкості до 30 – 35 вузлів.

Які наслідки атаки на порт Приморськ?

У ССО зазначили, що уражений нафтоналивний термінал "Приморськ" російської державної компанії "Транснефть" є найбільшим на Балтійському морі. До термінала сходяться всі трубопроводи Північного Заходу країни-агресорки, звідки нафтогазова продукція експортується тіньовим флотом.

"Ураження морської та нафтогазової інфраструктури ворога знижує його економічні та логістичні спроможності вести війну проти України, а також обходити міжнародні санкції й наповнювати свій бюджет. ССО продовжують асиметричні дії для стратегічного знесилення ворога у веденні війни проти України", – пояснили військові.

Захисники також пояснили, що підрозділи Deep-strike ССО працювали спільно з СБУ, ГУР, СБС та ДПС. Уражені об'єкти розташовані приблизно за 1 000 кілометрів від північного кордону України.

