Про це заявили Національні збройні сили Латвії у соцмережі X та Міністерство внутрішніх справ Естонії у фейсбуці.

Що відомо про загрозу дронів в Латвії та Естонії?

Близько 3:00 ночі попередження отримали жителі естонських повітів Вирумаа та Іда-Вірумаа. Уже о 5:30 Сили оборони Естонії скасували тривогу, зазначивши, що загроз у повітряному просторі країни не зафіксовано.

У МВС Естонії уточнили, що сповіщення розіслали через можливість того, що безпілотники, пов'язані з бойовими діями Росії проти України, можуть опинитися над територією країни.

Приблизно о 4:00 подібні повідомлення отримали й мешканці латвійських міст Алуксне, Балві, Лудзе, Резекне та Краслава. Через кілька годин Національні збройні сили Латвії повідомили про зникнення потенційної загрози.

Національні збройні сили спільно з союзниками по НАТО постійно контролюють повітряний простір, щоб забезпечити здатність негайно реагувати на потенційну загрозу. ..Поки триває російська агресія в Україні, можливе повторення випадків, коли іноземний безпілотний літальний апарат влітає в повітряний простір Латвії або наближається до нього,

– заявили у відомстві.

За даними латвійських та естонських медіа, інциденти могли бути пов'язані з атакою українських дронів на Ленінградську область Росії.

Варто зазначити, що про атаку безпілотників на Ленінградську область писали також і російські ЗМІ. Зокрема, дрони летіли на порт Приморська, після чого там виникла пожежа.

