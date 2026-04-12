Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що приводів для занепокоєння немає. Дрони, які впали на території країни, не становлять загрози. Про це пише Yle.

Як у Фінляндії відреагували на виявлення чергового дрона?

Він наголосив, що Фінляндія вже суттєво посилила свої можливості з виявлення та протидії безпілотника. Зокрема, підвищено рівень готовності прикордонної служби, збройних сил і поліції.

Загалом за останній час у країні виявили чотири дрони. Останній знайшли у суботу, 11 квітня, в Іїтті. Раніше, у березні, на південному сході країни були знайдені ще три безпілотники. Вони виявилися українськими.

Орпо припускає, що останній знайдений дрон подібний до попередніх, і причина його потрапляння до Фінляндії, ймовірно, така сама.

За словами прем'єра, країна розробляє систему попередження про повітряні загрози за прикладом України. Очікується, що сповіщення про дрони надходитимуть на телефони громадян у 2027 році, але влада намагається прискорити цей процес.

Орпо наголосив, що уряд робить усе можливе, щоб подібні інцидент з БпЛА більше не повторювалися. Окрім того, Гельсінкі надіслали чіткий сигнал Києву.

Україна повинна докладати максимум зусиль у своїх військових операціях, щоб дрони не потрапляли на територію Фінляндії,

– заявив прем'єр.

Що цьому передувало?