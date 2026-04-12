Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що приводів для занепокоєння немає. Дрони, які впали на території країни, не становлять загрози. Про це пише Yle.
Дивіться також "Як Фінляндія": чому цей сценарій для України – небезпечна пастка
Як у Фінляндії відреагували на виявлення чергового дрона?
Він наголосив, що Фінляндія вже суттєво посилила свої можливості з виявлення та протидії безпілотника. Зокрема, підвищено рівень готовності прикордонної служби, збройних сил і поліції.
Загалом за останній час у країні виявили чотири дрони. Останній знайшли у суботу, 11 квітня, в Іїтті. Раніше, у березні, на південному сході країни були знайдені ще три безпілотники. Вони виявилися українськими.
Орпо припускає, що останній знайдений дрон подібний до попередніх, і причина його потрапляння до Фінляндії, ймовірно, така сама.
За словами прем'єра, країна розробляє систему попередження про повітряні загрози за прикладом України. Очікується, що сповіщення про дрони надходитимуть на телефони громадян у 2027 році, але влада намагається прискорити цей процес.
Орпо наголосив, що уряд робить усе можливе, щоб подібні інцидент з БпЛА більше не повторювалися. Окрім того, Гельсінкі надіслали чіткий сигнал Києву.
Україна повинна докладати максимум зусиль у своїх військових операціях, щоб дрони не потрапляли на територію Фінляндії,
– заявив прем'єр.
Що цьому передувало?
29 березня на південному сході Фінляндії впали кілька українських безпілотників. Це сталося якраз на тлі атаки на російський порт Усть-Луга.
Один із апартів, знайдених на території Фінляндії, ідентифікували як Ан-196 "Лютий".
У МЗС України заявили, що спільно з Гельсінками розслідують цей інцидент. Там запевнили, що безпілотники в жодному разі навмисно не спрямовували у бік союзної держави. Ймовірною причиною потрапляння українських дронів до Фінляндії у відомстві назвали вплив російських систем РЕБ.
Окрім того, розвідка має докази, що Росія навмисно спрямовує українські дрони у бік країн Балтії та Фінляндії для інформаційних провокацій.