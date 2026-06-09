Якщо ви хотіли колись побачити опівнічне сонце, кращого часу, ніж зараз, не знайти: один популярний готель у Фінляндії заманює гостей не тільки унікальним природним явищем, але й справжнім полюванням за скарбами. На території комплексу заховали злиток золота вартістю у 20 000 євро, пише Euronews.

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Що відомо про полювання за скарбами у Фінляндії?

Леві, гірськолижний курорт у фінській Лапландії, цього літа влаштовує справжнє полювання за скарбами: на території комплексу заховали злиток золота вартістю у 20 000 євро. Вже з 18 червня відвідувачі отримають цілу низку підказок, що проведуть їх через Леві у пошуках скарбу.

Кожна підказка виводитиме до визначних пам'яток міста – пішохідних та велосипедних маршрутів, розваг. Теоретично золотий злиток можна знайти будь-якої миті, але кожна підказка має полегшити пошук. Остання з них з'явиться 22 серпня.

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Леві відомий, перш за все, своєю зимою, але північне літо багатьом досі невідоме. Ми хочемо дати мандрівникам нову причину відвідати Леві, коли сонце ніколи не заходить, а гірський ландшафт розкриває зовсім іншу сторону себе,

– сказав Сату Песонен, генеральний директор Visit Levi.

Це полювання за скарбами організували спільно з Agnico Eagle Finland – золотодобувною компанією з Кіттіля. Для того, аби взяти участь, потрібно зареєструватися на вебсайті курорту.

Що ще цікавого варто відвідати у Фінляндії?

Полювання за золотом – це не єдина цікава програма, що відбудеться в країні цього року. У Фінляндії також готові заплатити 16 людям, що погодяться куштувати національну кухню. Зараз фінські страви не дуже відомі у Європі, але в країні мають намір це змінити, тож аматори-дегустатори зможуть відправитися у справжню кулінарну подорож та спробувати найцікавішу їжу з кожного регіону.

Для того, аби взяти участь у програмі, потрібно зняти коротке відео у тікток та заповнити анкету.