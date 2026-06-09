Если вы хотели когда-то увидеть полуночное солнце, лучшего времени, чем сейчас, не найти: один популярный отель в Финляндии заманивает гостей не только уникальным природным явлением, но и настоящей охотой за сокровищами. На территории комплекса спрятали слиток золота стоимостью в 20 000 евро, пишет Euronews.

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Что известно об охоте за сокровищами в Финляндии?

Леви, горнолыжный курорт в финской Лапландии, этим летом устраивает настоящую охоту за сокровищами: на территории комплекса спрятали слиток золота стоимостью в 20 000 евро. Уже с 18 июня посетители получат целый ряд подсказок, которые проведут их через Леви в поисках сокровища.

Каждая подсказка будет выводить к достопримечательностям города – пешеходных и велосипедных маршрутов, развлечений. Теоретически золотой слиток можно найти в любой момент, но каждая подсказка должна облегчить поиск. Последняя из них появится 22 августа.

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Леви известен, прежде всего, своей зимой, но северное лето многим до сих пор неизвестно. Мы хотим дать путешественникам новую причину посетить Леви, когда солнце никогда не заходит, а горный ландшафт раскрывает совсем другую сторону себя,

– сказал Сату Песонен, генеральный директор Visit Levi.

Эту охоту за сокровищами организовали совместно с Agnico Eagle Finland – золотодобывающей компанией из Киттиля. Для того, чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на веб-сайте курорта.

Что еще интересного стоит посетить в Финляндии?

Охота за золотом – это не единственная интересная программа, что состоится в стране в этом году. В Финляндии также готовы заплатить 16 людям, что согласятся пробовать национальную кухню. Сейчас финские блюда не очень известны в Европе, но в стране намерены это изменить, поэтому любители-дегустаторы смогут отправиться в настоящее кулинарное путешествие и попробовать самую интересную еду из каждого региона.

Для того, чтобы принять участие в программе, нужно снять короткое видео в тикток и заполнить анкету.