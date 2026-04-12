Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что поводов для беспокойства нет. Дроны, которые упали на территории страны, не представляют угрозы. Об этом пишет Yle.
Смотрите также "Как Финляндия": почему этот сценарий для Украины – опасная ловушка
Как в Финляндии отреагировали на обнаружение очередного дрона?
Он отметил, что Финляндия уже существенно усилила свои возможности по выявлению и противодействию беспилотника. В частности, повышен уровень готовности пограничной службы, вооруженных сил и полиции.
Всего за последнее время в стране обнаружили четыре дрона. Последний нашли в субботу, 11 апреля, в Иитти. Ранее, в марте, на юго-востоке страны были найдены еще три беспилотника. Они оказались украинскими.
Орпо предполагает, что последний найденный дрон подобен предыдущим, и причина его попадания в Финляндию, вероятно, такая же.
По словам премьера, страна разрабатывает систему предупреждения о воздушных угрозах по примеру Украины. Ожидается, что оповещения о дронах будут поступать на телефоны граждан в 2027 году, но власти пытаются ускорить этот процесс.
Орпо отметил, что правительство делает все возможное, чтобы подобные инцидент с БпЛА больше не повторялись. Кроме того, Хельсинки прислали четкий сигнал Киеву.
Украина должна прилагать максимум усилий в своих военных операциях, чтобы дроны не попадали на территорию Финляндии,
– заявил премьер.
Что этому предшествовало?
29 марта на юго-востоке Финляндии упали несколько украинских беспилотников. Это произошло как раз на фоне атаки на российский порт Усть-Луга.
Один из апартов, найденных на территории Финляндии, идентифицировали как Ан-196 "Лютый".
В МИД Украины заявили, что совместно с Хельсинками расследуют этот инцидент. Там заверили, что беспилотники ни в коем случае намеренно не направляли в сторону союзного государства. Вероятной причиной попадания украинских дронов в Финляндию в ведомстве назвали влияние российских систем РЭБ.
Кроме того, разведка имеет доказательства, что Россия намеренно направляет украинские дроны в сторону стран Балтии и Финляндии для информационных провокаций.