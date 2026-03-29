Впоследствии Воздушные силы Финляндии идентифицировали один из аппаратов как украинский дрон Ан-196 "Лютый".
Как в Финляндии реагируют на "визит" дронов?
Президент страны Александр Стубб в соцсети "Х" подтвердил, что утром на территории Финляндии залетели беспилотники. Один из них оказался украинским.
Хочу подчеркнуть, что для Финляндии нет военной угрозы,
– заявил политик.
Он отметил, что Финляндия внимательно следит за ситуацией а также готова реагировать на возможные дальнейшие инциденты и защищать свою территорию.
Во вторник, 31 марта, парламентский комитет по вопросам обороны Финляндии соберется на внеочередное заседание. На нем, в частности, обсудят инцидент с беспилотниками, которые упали на юго-востоке страны. Об этом сообщил председатель комитета Хейкки Аутто в соцсети X.
По его словам, депутаты заслушают экспертов относительно появления дронов в воздушном пространстве Финляндии.
Тем временем финская полиция начала предварительное расследование падения беспилотников.
Дело квалифицируют как грубую халатность, создавшую угрозу для людей, но квалификация может измениться в ходе следствия.
Правоохранители отмечают, что главная задача расследования – откуда эти дроны взялись и почему упали в Финляндии.
К слову, премьер-министр Петтери Орпо предположил, что дроны могли быть украинскими, поскольку Украина как раз в это время наносила удары по объектам в Ленинградской области, которая граничит с Финляндией.
Что известно об атаке Украины на Россию 29 марта?
В ночь на 29 марта Ленинградская область России находилась под атакой дронов. Под прицелом был нефтяной терминал порта Усть-Луга. В результате атаки на объекте вспыхнул пожар, там фиксируют серьезные разрушения.
Также под ударом оказалась промышленная зона завода "Тольяттиазот" в Самарской области России. Предприятие является критически важным для экономики России: оно производит широкий спектр химических продуктов и обеспечивая рабочие места тысячам местных жителей.