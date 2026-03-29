Об этом сообщает министерство обороны Финляндии, передает "Европейская правда" и Yle..

Что известно о дронах, залетевших в Финляндию?

Утром 29 марта военные обнаружили над Балтийским морем и на юго-востоке государства несколько небольших объектов, двигавшихся на малой высоте и с низкой скоростью.

Для выяснения ситуации воздушные силы страны подняли в небо истребитель F/A-18 Hornet, который выполнил разведывательный вылет.

Впоследствии стало известно, что по меньшей мере два дрона упали на территории страны – один к северу от Коувола, другой – к востоку от города, расположенного примерно в 50 километрах от российской границы.

Места падения сразу взяли под контроль правоохранители, территорию оцепили для проведения следственных действий.

Мы относимся к этому вопросу очень серьезно. Силовые структуры отреагировали немедленно. Расследование событий продолжается, и дополнительные детали будут предоставлены после проверки информации,

– заявил министр обороны Антти Хяккянен.

Дроны могут быть украинскими

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что дроны, которые упали на финской территории в воскресенье днем, вероятно, были украинскими. По его словам, военные предоставят полную информацию по этому вопросу позже.

Это нарушение территории – очень серьезное дело. Вероятно, это украинские дроны, но этот вопрос расследуется, и об этом будет сообщено позже...Мы сделаем выводы из этого, когда полная картина ситуации станет понятной. Это нежелательная ситуация,

– заявил он.

Он отметил, что дроны не сбивали, они упали сами.

Правительство рассматривает вариант встречи с президентом в связи с инцидентом.

