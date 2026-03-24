Об этом сообщает Delfi и LRT.

Как украинский беспилотник мог оказаться в Литве?

В Литве накануне упал неизвестный беспилотник. министр обороны страны Робертас Каунас заявил, что он был "очень вероятно" украинским. Позже премьер страны Инга Ругинене прямо это подтвердила.

Сегодня мы можем сказать, что беспилотник, который пересек наше воздушное пространство и залетел в Варенский район, был украинским. Это связано с операцией, которую украинцы провели той ночью против России,

– заявила глава правительства.

Сейчас точный тип дрона не установлен.

Это, по данным служб, один из беспилотников, летевший в порт Приморск, где был атакован терминал "Транснефть – порт Приморск" – ключевой нефтяной терминал России на побережье Балтийского моря.

Каунас отметил, что этот дрон, вероятно сбился с пути под воздействием РЭБа. Его не зафиксировала ни Литва, ни Беларусь, потому что он летел на высоте менее 300 метров.

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что причиной падения беспилотника на территории Литвы является военная агрессия России против Украины.

"К сожалению, нужно признать, что дроны и российские, и украинские могут сбиваться с курса на основную цель и создавать угрозы для соседних стран... Никто не может гарантировать, что такого не повторится в будущем – ни мы, ни Польша, ни другие государства", – сказал он.

Литва задумывается над собственной безопасностью

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал работать над укреплением системы противовоздушной обороны.

Мы понимаем, что системы противовоздушной обороны не охватывают всю высоту, все расстояния и все объекты, и над этим ведется последовательная работа,

– отметил глава МИД Литвы.

Он также упомянул об инцидентах на территории Польши, куда залетали российские дроны.

По словам Будриса, после сбора всей информации и ее подтверждения ноту протеста вручат Беларуси. Страну связали с инцидентом из-за того, что дрон упал в непосредственной близости к ее границе, было подозрение, что дрон ей принадлежит ей или ее союзнице – России.

"Военно-воздушные силы фиксируют нарушение, составляют протокол со всеми обстоятельствами, и на этом основании мы потом вручаем ноту. Как только эти обстоятельства будут изложены, мы это и сделаем", – сказал он.

Во вторник будет созвана Комиссия по национальной безопасности.

Что известно об атаке на порт Приморск?