Сейчас продолжается проверка обстоятельств происшествия. Об этом сообщает представитель Вооруженных сил Литвы майор Гинтаватаус Цюнис.
Что известно о падении беспилотника?
Литовское издание со ссылкой на представителей ВС страны сообщает, что взрыв прогремел ночью, рядом с селом Лависос, что в Варенском районе. На месте взрыва нашли двигатель внутреннего сгорания и многочисленные обломки.
Военные говорят, что радары не зафиксировали такого объекта, который мог бы залететь в страну.
Как сообщает премьер-министр Литвы Инга Ругиненэ, по предварительной информации, дрон заметили недалеко от государственной границы. После этого было принято решение поднять истребители для контроля воздушного пространства.
В Литве отмечают, что подобные инциденты рассматриваются как потенциальная угроза.
После получения информации о возможном нарушении воздушного пространства была поднята авиация для мониторинга ситуации и оценки угрозы,
– сообщила Ругиненэ.
Сейчас устанавливается его происхождение, а также технические характеристики. Известно, что на месте падения работают соответствующие службы, которые занимаются идентификацией объекта.
Информации о пострадавших или повреждениях пока нет. Власти Литвы отмечают, что внимательно следят за ситуацией, особенно с учетом повышенного напряжения на восточной границе Европейского Союза.
Почему дрон связывают с Беларусью?
В то же время представитель ВС Литвы предположил, что дрон мог залететь из Беларуси. Ведь, по предварительным данным, дрон зафиксировали в непосредственной близости к белорусской границе.
Кроме географического фактора, важную роль играет и контекст безопасности региона. Беларусь является союзником России и активно используется как военный плацдарм, в частности для размещения техники и проведения учений.
В странах Балтии неоднократно фиксировали случаи нарушения воздушного пространства или приближения неизвестных объектов именно с направления Беларуси. Поэтому любые инциденты вблизи границы сразу рассматриваются как потенциально связанные с этой территорией.
В то же время официально происхождение дрона пока не установлено. Литовские службы проверяют все возможные версии – от технической ошибки или потери управления до умышленного запуска.
Где еще случались подобные случаи?
В молдавском селе 17 марта упал российский беспилотник со взрывчаткой, что вызвало беспокойство в правительстве из-за угрозы безопасности региона. Президент Майя Санду осудила нарушение воздушного пространства, подчеркнув, что война в Украине влияет на безопасность Молдовы.
В Молдове российский беспилотник "Гербера" упал на домик сторожа сада в населенном пункте Кухурештий-де-Жос. 25 ноября 2025 года было зафиксировано всего 6 дронов в воздушном пространстве Молдовы.