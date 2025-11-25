Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Молдовы.
Что известно о дроне, который упал в Молдове?
Инцидент произошел утром в населенном пункте Кухурештий-де-Жос Флорештского района.
В полиции Молдовы сообщали, что на место сразу выехали взрывотехники. Место оцепили, а людей оттуда эвакуировали.
Впоследствии правоохранители рассказали, что это дрон типа "Гербера" российского производства. Взрывного заряда он не имел.
Предполагают, что его россияне могли использовать для дезинформации, наблюдения и сбора информации, а также для транспортировки взрывчатых веществ.
Всего, по словам минобороны Молдовы, в воздушном пространстве было зафиксировано 6 дронов. Один из них двигался в направлении государственной границы с Румынией на высоте около 1500 метров.
Дроны фиксировали в Румынии
Утром 25 ноября Воздушные силы Румынии тоже зафиксировали несколько случаев нарушения воздушного пространства российскими дронами.
Один из них двигался в направлении коммуны Килия Веке в уезде Тулча, второго нашли в жудке Васлуй – регионе, который граничит с Молдовой и расположен довольно далеко от Украины.
В воздух поднимали истребители Eurofighter Typhoon и F-16. Они имели разрешение сбить беспилотник, но не сделали этого, чтобы не нанести вред на земле.