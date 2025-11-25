Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Молдовы.

Смотрите также Россия снова терроризирует Украину "Шахедами": где есть угроза удара

Что известно о дроне, который упал в Молдове?

Инцидент произошел утром в населенном пункте Кухурештий-де-Жос Флорештского района.

В полиции Молдовы сообщали, что на место сразу выехали взрывотехники. Место оцепили, а людей оттуда эвакуировали.

Впоследствии правоохранители рассказали, что это дрон типа "Гербера" российского производства. Взрывного заряда он не имел.

Предполагают, что его россияне могли использовать для дезинформации, наблюдения и сбора информации, а также для транспортировки взрывчатых веществ.

Всего, по словам минобороны Молдовы, в воздушном пространстве было зафиксировано 6 дронов. Один из них двигался в направлении государственной границы с Румынией на высоте около 1500 метров.

Дроны фиксировали в Румынии