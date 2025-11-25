Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной обороны Румынии и TV8.
Что известно о российских дронах в Румынии и Молдове?
Утром 25 ноября Воздушные силы Румынии зафиксировали несколько случаев проникновения дронов в национальное воздушное пространство.
Радары Министерства национальной обороны страны зафиксировали цель,, которая двигалась со стороны Украины в направлении коммуны Килия Веке в уезде Тулча.
В 06:28 с базы "Михай Когелничану" подняли два немецких истребителя Eurofighter Typhoon для мониторинга ситуации. В 06:55 в зоне Тулча объявили тревогу Ro-Alert.
В 07:11 Eurofighter сообщили о потере контакта с дроном, который уже находился над территорией Украины. Позже, в 07:37, в воздух подняли два истребителя F-16 с базы 86, а в 07:48 тревогу объявили для области Галац.
В 07:50 системы радаров зафиксировали второе проникновение дрона, с которым F-16 также установили контакт. Ситуация остается под контролем Министерства обороны Румынии.
К тому же в результате массированной атаки России по Украине в ночь на 25 ноября системы наблюдения Воздушных сил Молдовы зафиксировали шесть беспилотников, незаконно нарушивших воздушное пространство страны.
Обратите внимание! Во Флорештском районе Молдовы в населенном пункте Кухурешть-де-Жос дрон упал на дом сторожа.
Людей эвакуировали, а периметр оцепили правоохранители. На месте работает группа технического и взрывотехнического подразделения полиции.
Заметим, что незадолго до этого, в ночь на 24 ноября, Пограничная полиция Молдовы подтвердила нарушение своего воздушного пространства дроном типа "Шахед" во время комбинированной атаки России на Украину.
По данным пограничников, беспилотный летательный аппарат двигался по направлению Виноградовка – Вулканешты, пересек границу с Румынией в районе населенных пунктов Колыбаш (Кагульский район) и Вадул-луй-Исак.
Румынскую сторону немедленно проинформировали о ситуации.
Что известно о российском обстреле Украины 25 ноября?
Российские войска осуществили массированную атаку по Украине, применив более 460 беспилотников и несколько десятков ракет. Основными целями врага стали энергетическая инфраструктура и гражданские объекты, из-за чего пострадали Киев, Одесская область и другие регионы.
Силы ПВО сбили значительную часть вражеских целей, однако обломки и взрывные волны вызвали разрушения и пожары.
В Черкасском районе обломки сбитого дрона упали на частный дом, в результате чего вспыхнул пожар, полностью уничтоживший помещение.
Российские ракеты и беспилотники также нанесли повреждения гражданской, энергетической и портовой инфраструктуре Одесской области. Глава ОГА Олег Кипер отметил, что известно о шести пострадавших, среди которых двое детей.
Под ударом оккупантов была и столица. В нескольких районах Киева в результате вражеской атаки зафиксированы разрушения, к сожалению, погибли шесть человек.
Как отмечал в комментарии 24 Каналу бывший офицер Воздушных сил Анатолий Храпчинский, такие атаки являются сознательным террористическим методом, направленным на гражданские районы.