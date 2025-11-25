Про таке інформує 24 Канал із посиланням на пресслужбу Міністерства національної оборони Румунії та TV8.

Що відомо про російські дрони в Румунії та Молдові?

Вранці 25 листопада Повітряні сили Румунії зафіксували кілька випадків проникнення дронів у національний повітряний простір.

Радари Міністерства національної оборони країни зафіксували ціль, що рухалася з боку України в напрямку комуни Кілія Веке у повіті Тулча.

О 06:28 з бази "Міхай Когелнічану" підняли два німецькі винищувачі Eurofighter Typhoon для моніторингу ситуації. О 06:55 у зоні Тулча оголосили тривогу Ro-Alert.

О 07:11 Eurofighter повідомили про втрату контакту з дроном, який уже перебував над територією України. Пізніше, о 07:37, у повітря підняли два винищувачі F-16 з бази 86, а о 07:48 тривогу оголосили для області Галац.

О 07:50 системи радарів зафіксували друге проникнення дрона, з яким F-16 також встановили контакт. Ситуація залишається під контролем Міністерства оборони Румунії.

До того ж унаслідок масованої атаки Росії по Україні в ніч проти 25 листопада системи спостереження Повітряних сил Молдови зафіксували шість безпілотників, що незаконно порушили повітряний простір країни.

Зауважте! У Флорештському районі Молдови в населеному пункті Кухурешті-де-Жос дрон упав на будинок сторожа.

Людей евакуювали, а периметр оточили правоохоронці. На місці працює група технічного і вибухотехнічного підрозділу поліції.

Зауважимо, що незадовго до цього, у ніч на 24 листопада, Прикордонна поліція Молдови підтвердила порушення свого повітряного простору дроном типу "Шахед" під час комбінованої атаки Росії на Україну.

За даними прикордонників, безпілотний літальний апарат рухався з напрямку Виноградівка – Вулканешти, перетнув кордон із Румунією в районі населених пунктів Колибаш (Кагульський район) та Вадул-луй-Ісак.

Румунську сторону негайно поінформували про ситуацію.

