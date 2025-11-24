Об этом сообщает 24 Канал.
Что известно о взрывах в Одессе?
В Одесской области и в Одессе в 18:15 объявили воздушную тревогу из-за атаки БпЛА из акватории Черного моря. Воздушные силы сообщили, что вражеские дроны двигались в направлении Черноморска и Одессы.
Впоследствии в 19:08 прогремело несколько взрывов. Их было по меньшей мере два. В результате атаки в части города мигнул свет.
Сейчас сведений о последствиях атаки нет. В случае объявления воздушной тревоги в вашем регионе следует как можно быстрее идти в укрытие и оставаться там до сигнала отбоя.
Где еще недавно слышали взрывы?
К вечеру 24 ноября Россия атаковала КАБами Запорожскую область. В 16:34.сообщили о воздушной тревоге в регионе, а уже в 16:56 в Запорожье прогремели взрывы.
24 ноября в 15:25 в Сумской области прогремели взрывы. Причиной стали вражеские беспилотники, вероятно, "Ланцет". Местные сообщают о пожаре на месте падения БпЛА.
Также 24 ноября звучала тревога в Черниговском и Корюковском районах. Вражеские воздушные цели двигались курсом на Славутич. В результате падения беспилотника в частном секторе загорелся дом. Два человека пострадали. Они получили ожоги.