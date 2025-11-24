Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

Что известно о взрыве в Сумах 24 ноября?

Воздушную тревогу в Сумской области объявили в 15:11. Военные предупреждали, что на областной центр с севера двигался вражеский беспилотник.

Дрон долетел до города в 15:25. Именно в это время горожане услышали громкие звуки. Местные сообщества сообщили, что на месте, где упал БпЛА, начался пожар. По Сумах на этот раз ударил не "Шахед", а, вероятно, "Ланцет". Дрон несет в себе боеприпас и предназначен для контрбатарейной борьбы.

Также известно, что после атаки в нескольких районах города пропал свет. Местные власти пока не комментировали этот прилет.

К слову, в 15:32 воздушную тревогу в Сумском районе отбили, однако через несколько минут угроза была объявлена снова. Советуем позаботиться о своей безопасности и против к укрытиям. Враг запускает на область дроны различных типов.

