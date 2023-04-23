Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он назвал основные отличия российских и иранских беспилотников.
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"Ланцет" – это барражирующий боеприпас, предназначенный для контрбатарейной борьбы. Первые сообщения о его использовании появились летом 2022, отметил Попович.
Российские БПЛА
"Ланцеты" испытывались еще в Сирийской военной кампании. Это довольно давняя разработка, но русские генералы считали, что эти дроны русской армии не нужны.
Когда начали появляться дальнобойные и точные артиллерийские системы, прежде всего западного образца в распоряжении ВСУ, российские генералы поняли, что в принципе адекватных средств контрбатарейной борьбы у них нет, тогда они начали производить эти "Ланцеты",
– прокомментировал спикер.
Военный обозреватель добавил, что у россиян есть еще один вариант – беспилотник "Орлан". Это тоже барражирующий боеприпас. Он работает в достаточно эффективной и опасной связке, когда беспилотник "Орлан" наводит на цель, а Ланцет уже непосредственно ее уничтожает.
Наиболее опасны они для гаубиц, более бронированная техника такая как танк или самоходная артиллерийская установка менее уязвимы. Большое количество орудий было уничтожено как раз с помощью этих российских "Ланцетов", рассказал эксперт.
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Какая разница между русскими и иранскими дронами
"Шахид" несколько отличается от российских беспилотников, заметил Попович. Если у "Ланцета" дальность 40 километров, то "Шахиды" летят на дальние расстояния и используются для атак украинских городов и уничтожения инфраструктуры.
Почему таких беспилотников не было на вооружении в России можно много причин назвать. Начиная от распила денег до невнимания к подобным средствам поражения,
– сообщил Попович.
"Шахиды" продолжают атаковать украинские города: последнее
- Наталья Гуменюк отметила, что количество дронов во время российских атак уменьшилось. Ранее партия беспилотников насчитала 20 – 25 единиц, теперь – 14 – 17. Так россияне пытаются найти, где расположена украинская система ПВО.
- Ночью 23 апреля россияне запустили 5 дронов-камикадзе на юге. Украинские защитники уничтожили все.
- Вечером 21 апреля оккупанты атаковали Украину беспилотниками. Всего было запущено 12 иранских БПЛА, уничтожено 8. В Полтавской области в результате попадания произошло разрушение гражданской инфраструктуры. В Винницкой области дрон попал в объект критической инфраструктуры.