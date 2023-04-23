Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он назвал основные отличия российских и иранских беспилотников.

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"Ланцет" – это барражирующий боеприпас, предназначенный для контрбатарейной борьбы. Первые сообщения о его использовании появились летом 2022, отметил Попович.

Российские БПЛА

"Ланцеты" испытывались еще в Сирийской военной кампании. Это довольно давняя разработка, но русские генералы считали, что эти дроны русской армии не нужны.

Когда начали появляться дальнобойные и точные артиллерийские системы, прежде всего западного образца в распоряжении ВСУ, российские генералы поняли, что в принципе адекватных средств контрбатарейной борьбы у них нет, тогда они начали производить эти "Ланцеты",

– прокомментировал спикер.

Военный обозреватель добавил, что у россиян есть еще один вариант – беспилотник "Орлан". Это тоже барражирующий боеприпас. Он работает в достаточно эффективной и опасной связке, когда беспилотник "Орлан" наводит на цель, а Ланцет уже непосредственно ее уничтожает.

Наиболее опасны они для гаубиц, более бронированная техника такая как танк или самоходная артиллерийская установка менее уязвимы. Большое количество орудий было уничтожено как раз с помощью этих российских "Ланцетов", рассказал эксперт.

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"Шахид" несколько отличается от российских беспилотников, заметил Попович. Если у "Ланцета" дальность 40 километров, то "Шахиды" летят на дальние расстояния и используются для атак украинских городов и уничтожения инфраструктуры.

Почему таких беспилотников не было на вооружении в России можно много причин назвать. Начиная от распила денег до невнимания к подобным средствам поражения,

– сообщил Попович.

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