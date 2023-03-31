Инициатива "Подарок для Путина" (Dárek pro Putina) отправляет мобильные системы противовоздушной обороны MR-2 Viktor, которые профинансировали краудфандингом. На что они способны и как помогут ВСУ – проанализировал 24 Канал.

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Чехи инвестируют в собственную безопасность

Коварное вторжение России в Украину объединило чуть ли не весь цивилизованный мир в борьбе против зла. Одним из примеров является невероятная помощь Чехии. Им хорошо известно об опасности россиян, они могли убедиться в этом за годы советской оккупации. Также чехи являлись жертвами прямой агрессии. Подавление "Пражской весны" стало одной из самых трагических страниц истории страны.

Чтобы эти события не повторились, Чехия активно помогает Украине в войне с Россией и делает все возможное для победы как на государственном уровне, так и на уровне гражданского общества.

Ярким примером является инициатива с ироническим названием "Подарок для Путина" от чешских волонтеров. Под ее эгидой удалось собрать 90 миллионов крон (а это более 4 миллионов долларов), которые пошли на приобретение средств ПВО для Украины. Речь идет о MR-2 Viktor. Всего было закуплено 15 комплексов. 30 марта 2023 года стало известно, что они уже отправлены в Украину.



Чехи посылают в Украину 15 комплексов MR-2 Viktor / Скриншот

На защите украинского неба

MR-2 Viktor станут великолепной мобильной помощью для украинских защитников неба и будут частью малого радиуса действия эшелонированной системы ПВО.

Комплекс, конечно, не поможет в борьбе с современными БПЛА (класса Bayraktar TB-2), но хорошее решение, если ваш враг отстает технологически и вынужден запускать примитивные, но очень опасные "Шахиды".

Обратите внимание! В 2022 году "малый радиус" ПВО начинался с мобильных групп с ПЗРК (часто на гражданских машинах), патрульных с автоматами, а также со спаренных пулеметов (даже "Максимов"), продолжился – старенькими, но надежными немецкими "Гепардами". Благодаря им Украине удалось существенно нивелировать опасность налетов ирано-российских "Шахидов".

Также силы противовоздушной обороны вынуждены были перехватывать дроны-камикадзе с помощью ракет. Это было необходимым, но не слишком рациональным решением, ведь стоимость ракеты может быть в разы больше стоимости дрона. Появление альтернативы в виде понятных, неприхотливых, дешевых пулеметных, но эффективных зенитных комплексов, решает эту проблему и высвобождает украинские ракеты для борьбы с крылатыми ракетами россиян.

ПВО MR-2 Viktor в действии: смотрите видео

Сейчас на помощь уже существующим средствам придут чешские "Викторы".

Что такое MR-2 Viktor

Это мобильные зенитные комплексы, предназначенные для охоты на дроны и ракеты. Моду на подобные комплексы ввели на Ближнем Востоке – боевые действия в Ливии, Ираке, Сирии доказали эффективность мобильных крупнокалиберных пулеметных расчетов.

То, что возникло сначала как кустарная разработка повстанцев, стало трендом – на интересную концепцию обратили внимание более серьезные игроки.



MR-2 Viktor / фото Excalibur Army

Производитель MR-2 Viktor – чешская компания Excalibur Army, комплексы совершенно новые и были произведены на чешских заводах специально для Украины.

MR-2 Viktor базируется на платформе пикапа Toyota Land Cruiser с кабиной экипажа спереди и грузовым отсеком сзади (размещение ЗПУ-2 на пикапах Toyota – уже классика для повстанцев в Сирии и Ливии).

Японское авто обеспечивает мобильность в условиях бездорожья, а также прочное и не трясется при стрельбе, что сказывается на точности. Toyota является надежной и простой в обслуживании. Эта техника хорошо известна даже гражданским украинцам (чуть ли не в каждом дворе стоит свой Land Cruiser, а с начала вторжения эти машины стараниями волонтеров и неравнодушных активно переместились на фронт и стали большой помощью для воинов).



Новая жизнь пулемета КПВ / фото Excalibur Army

Боевая часть – это спаренная зенитная пулеметная установка калибра 14,5-миллиметров (классический советский патрон 14,5x114 миллиметров, пополнение запаса не будет проблемой). Боекомплект модуля – 300 снаряженных патронов и 300 дополнительных в запасе.

Фактически это классическая советская ЗПУ-2, которая на вооружении в армии с 1949 года, но произведена чешскими мастерами и размещена на шасси от Land Cruiser.

Кстати, пулемет – модифицированный советский КПВ (этому дедушке уже более 70 лет, а он до сих пор на вооружении в трех десятках государств, в том числе и членов НАТО).

Как работает пулемет КПВ: смотрите видео

Важной особенностью и преимуществом является наличие дневного и ночного зенитных прицелов, что сверхважно, ведь в 2023 году Россия запускает "Шахиды" в основном ночью. Собственно, в новых прицелах и оригинальной системе целеуказания и заключается чешская модернизация оружия.

Также в случае необходимости зенитный комплекс можно превратить в классическую "тачанку", ведь MR-2 Viktor имеет прицел для ведения огня прямой наводкой по наземным целям (что это такое, все хорошо знают из фильма "Рембо 4", правда, там у героя Сталоне не КПВ, а менее мощный Browning M2). Вместо размещения ЗПУ-2 на пикапах Toyota – это уже классика для повстанцев в Сирии и Ливии.

Как действует многокалиберный пулемет в кино, это не реальные кадры, но все равно – 18+

MR-2 Viktor – технические характеристики

калибр – 14,5-миллиметров;

14,5-миллиметров; патрон – 14,5 x 114;

эффективная дальность стрельбы – более 2000 метров;

более 2000 метров; пулеметы – 2;

выстрелов на минуту – 550 – 650;

550 – 650; стоимость комплекса – 272 000 долларов США.

Привет из Нидерландов

15 первых мобильных комплексов MR-2 Viktor уже скоро дебютируют на фронте, но на этом история не завершается.

Правительство Королевства Нидерландов – еще одного союзника Украины – согласилось профинансировать производство в Чехии большой партии этих комплексов в 100 штук. "Подарки" для россиян не закончатся никогда.