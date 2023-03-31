Ініціатива "Подарунок для Путіна" (Dárek pro Putina) відправляє мобільні системи протиповітряної оборони MR-2 Viktor, які профінансували спільнокоштом. На що вони здатні і як допоможуть ЗСУ – проаналізував 24 Канал.

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Чехи інвестують у власну безпеку

Підступне вторгнення Росії до України об'єднало ледь не весь цивілізований світ у боротьбі проти зла. Одним із прикладів є неймовірна допомога Чехії. Їм добре відомо про небезпеку росіян, вони мали змогу переконатися в цьому за роки радянської окупації. Також чехи були жертвами прямої агресії. Придушення "Празької весни" стало однією з найтрагічніших сторінок історії країни.

Щоб ті події не повторилися, Чехія нині активно допомагає Україні у війні з Росією та робить все можливе для перемоги, як на державному рівні, так і на рівні громадянського суспільства.

Яскравим прикладом є ініціатива з іронічною назвою "Подарунок для Путіна" від чеських волонтерів. Під її егідою вдалося зібрати 90 мільйонів крон (а це – понад 4 мільйони доларів), які пішли на придбання засобів ППО для України. Мовиться про MR-2 Viktor. Всього було закуплено 15 комплексів. 30 березня 2023 року стало відомо, що їх вже надіслано до України.



Чехи надсилають до України 15 комплексів MR-2 Viktor / Скриншот

На захисті українського неба

MR-2 Viktor стануть чудовою мобільною допомогою для українських захисників неба й будуть частиною малого радіусу дії ешелонованої системи ППО.

Комплекс, звісно, не допоможе у боротьбі зі сучасними БпЛА (класу Bayraktar TB-2), але є гарним рішенням, якщо ваш ворог відстає технологічно й змушений запускати примітивні, але дуже небезпечні "Шахиди".

Зверніть увагу! У 2022 році "малий радіус" ППО починався з мобільних груп з ПЗРК (часто на цивільних машинах), патрульних з автоматами, а також зі спарених кулеметів (навіть "Максимів"), продовжився – старенькими, але надійними німецькими "Гепардами". Завдяки ним Україні вдалося суттєво нівелювати небезпеку нальотів ірано-російських "Шахідів".

Також сили протиповітряної оборони змушені були перехоплювати дрони-камікадзе за допомогою ракет. Це було необхідним, але не надто раціональним рішенням, адже вартість ракети може бути в рази більша за вартість дрона. Поява альтернативи у вигляді зрозумілих, невибагливих, дешевих кулеметних, але ефективних зенітних комплексів вирішує цю проблему й вивільняє українські ракети для боротьби з крилатими ракетами росіян.

ППО MR-2 Viktor у дії: дивіться відео

Нині на допомогу вже існуючим засобам прийдуть чеські "Віктори".

Що таке MR-2 Viktor

Це мобільні зенітні комплекси, призначені для полювання на дрони та ракети. Моду на подібні комплекси ввели на Близькому сході – бойові дії у Лівії, Іраці, Сирії довели ефективність мобільних великокаліберних кулеметних розрахунків.

Те, що виникло спочатку як кустарна розробка повстанців, стало трендом – на цікаву концепцію звернули увагу серйозніші гравці.



MR-2 Viktor / фото Excalibur Army

Виробник MR-2 Viktor – чеська компанія Excalibur Army, комплекси абсолютно нові й були вироблені на чеських заводах спеціально для України.

MR-2 Viktor базується на платформі пікапа Toyota Land Cruiser з кабіною екіпажу спереду та вантажним відсіком ззаду (розміщення ЗПУ-2 на пікапах Toyota – це вже класика для повстанців у Сирії та Лівії).

Японське авто забезпечує мобільність в умовах бездоріжжя, а також є міцним і не труситься при стрільбі, що позначається на точності. Toyota є надійною та простою в обслуговуванні. Ця техніка добре відома навіть цивільним українцям (ледь не в кожному дворі стоїть свій Land Cruiser, а від початку вторгнення ці машини намаганнями волонтерів і небайдужих активно перемістилися на фронт й стали великою допомогою для вояків).



Нове життя кулемета КПВ / фото Excalibur Army

Бойова частина – це спарена зенітна кулеметна установка калібру 14,5-міліметрів (класичний радянський патрон 14,5x114 міліметрів, поповнення запасу не буде проблемою). Боєкомплект модуля – 300 споряджених набоїв і 300 додаткових у запасі.

Фактично, це класична радянська ЗПУ-2, яка на озброєнні в армії з 1949 року, але вироблена чеськими майстрами й розміщена на шасі від Land Cruiser.

До речі, кулемет – модифікований радянський КПВ (цьому дідусю вже понад 70 років, а він досі на озброєнні в трьох десятках держав, зокрема, й членів НАТО).

Як працює кулемет КПВ: дивіться відео

Важливою особливістю та перевагою є наявність денного та нічного зенітних прицілів, що є надважливим, адже у 2023 році Росія запускає "Шахиди" здебільшого вночі. Власне, в наявності нових прицілів і оригінальної системи цілевказання й полягає чеська модернізація зброї.

Також у разі необхідності зенітний комплекс можна перетворити на класичну "тачанку", адже MR-2 Viktor має приціл для ведення вогню прямим наведенням по наземним цілям (що це таке, всі добре знають з фільму "Рембо 4", щоправда, там у героя Сталоне не КПВ, а менш потужний Browning M2). Натомість розміщення ЗПУ-2 на пікапах Toyota – це вже класика для повстанців у Сирії та Лівії.

Як діє багатокаліберний кулемет у кіно, це не реальні кадри, але все одно – 18+

MR-2 Viktor – технічні характеристики

калібр – 14,5-міліметрів;

14,5-міліметрів; патрон – 14,5 x 114;

ефективна дальність стрільби – понад 2 000 метрів;

понад 2 000 метрів; кулемети – 2;

пострілів на хвилину – 550 – 650;

550 – 650; вартість комплексу – 272 000 доларів США.

Привіт з Нідерландів

15 перших мобільних комплексів MR-2 Viktor вже незабаром дебютують на фронті, але на цьому історія не завершується.

Уряд Королівства Нідерландів – ще одного союзника України – погодився профінансувати виробництво в Чехії великої партії цих комплексів у 100 штук. "Подарунки" для росіян не завершаться ніколи.