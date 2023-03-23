Відповідну заяву зробив автор цієї ініціативи Мартін Ондрачек. До установки чехи планують придбати ще 365 ракет.

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Україна отримає допомогу

Мета ініціативи "Подарунок для Путіна" – зібрати 50 мільйонів крон для допомоги Україні. Однак вартість однієї реактивної системи залпового вогню РМ-70 становить 17 мільйонів крон. На решту зібраної суми чехи хочуть придбати 365 ракет до установки.

Установці присвоїли ім'я "Пршемисл" на честь міфічного героя, один залп якого "орає" площу приблизно в три гектари.

Ця РСЗВ з'явилася в армії Чехословаччини ще в 1971 році, однак і досі залишається ефективною. Як і російська версія БМ-21, має реактивну установку на 40 реактивних снарядів калібром 122 міліметри. Однак, крім того, вона несе додатковий магазин на 40 реактивних снарядів для швидкого перезарядження на броньованому шасі "Татра 813". Саме це зменшує час підготовки до наступного пострілу до кількох хвилин. Також це довволяє як стріляти окремими ракетами, так і залпом.

PM-70 надійде до України упродовж кількох тижнів.

Чехія вже віддала Україні всю зброю, яку могла

Президент Чехії Петр Павел заявив, що Чехія відправила нам вже усю зброю, яку могла.

Та Павел ще вбачає деякі можливості для допомоги у сферах протиповітряної оборони та боєприпасів. Однак для цього потрібно налагодити виробництво, для якого є проблемою робоча сила. Однак президент вважає, що робітники з України могли б розв'язати це питання.